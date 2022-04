Sondermeldung Ostermontag: Breaking News! Dienstag hier handeln…

Anzeige / Werbung

Sondermeldung am späten Montagabend:

Eine soeben über die Ticker der Nachrichtenagenturen laufende Meldung könnte gleich am Dienstag für wahrscheinlich sehr hohe Zugewinne in den Depots jetzt mutiger AnlegerInnen sorgen, das potenzielle Eintrittsticket in eine völlig neue Liga und folglich wahrscheinlich auf ein ganz anderes Kursniveau. Denn diese Meldung dürfte nicht nur das Zeichen sein, auf das wohl viele AnlegerInnen gewartet haben, sondern auch der Auslöser eines potenziell sehr heftigen Rebounds (der sich sich ohnehin in jüngster Zeit bereits abzeichnete). Wir halten jetzt schon sehr kurzfristig das Erreichen des bisherigen Hochs seit dem Multimillionen-Börsengang, das wir erst im Dezember gesehen haben, für sehr gut möglich. Wir sprechen von einer möglichen Performance von fast 300%!

Tatsächlich sehen wir hier eine der aktuell größten Kurschancen im Microcap-Bereich. - Noch im Dezember notierte diese Aktie zeitweise fast viermal höher. In der zweiten Novemberhälfte haben wir eine wirklich krasse Kursrallye erleben dürfen, die schon einmal für wirklich hohe Gewinne gut war. Es folgten schließlich Gewinnmitnahmen und letztlich wurde es längere Zeit extrem ruhig um dieses Papier. Die Aktie war temporär komplett überverkauft.

Schon seit einiger Zeit "erholt" sich die Aktie wieder langsam. Die soeben veröffentlichte und in unseren Augen wahrscheinlich extrem kursrelevante Ad-hoc-Meldung kommt unserer Meinung nach jetzt zum exakt richtigen Zeitpunkt. Diese Meldung ist ein Gamechanger für die jüngst wirklich stark aufstrebende Blender Bites, die mit ihren "Pucks" die Fruchtsaft- und Smoothiebranche zu revolutionieren scheint, eine Multimilliarden-Branche (Blender Bites feierte 3.000% Wachstum gleich zu Anfang 2022).

In der kanadischen Heimat geht das Produkt im wahrsten Sinne des Wortes bereits durch die Decke. Ein internationaler Lebensmittelriese (weltweit die Nummer 4) nahm die Blender Bites ins Sortiment etlicher Filialen im größten Markt Kanadas (East). Es handelt sich um Costco, und tatsächlich dürften nicht nur wir darauf gehofft und gewettet haben, das Costco, der vor allem in den USA ein international bekannter Riese ist, die Blender Bites eben auch in den USA in Umlauf bringt. Zack, und da kam sie, die Meldung, dass Costco im Südwesten der USA erste Filialen mit den Blender Bites bestückt (hierzu gehören Filialen in Texas, Louisiana, Oklahoma und Arkansas). Für uns war direkt klar, dass dies ein Testlauf sein wird, der Test für Costco und Blender Bites, ob die innovativen Produkte auch in den USA ankommen werden. Jetzt die große Meldung, die Re-Order von Costco, die in unseren Augen eine ganz deutliche Sprache spricht: Man hat den Testlauf bestanden!

Blender Bites*

WKN: A3DWAM

Börsenplätze: Frankfurt u.a. (Deutschland), CSE (Kanada, Heimatbörse)

Breaking News!

Blender Bites Announces Reorder of Award Winning One Step Smoothie Innovation by Southwest Division of the World's Leading Club Store Chain

HIER zur Meldung.

20, 30, 40, 50% oder sogar mehr! - Alles für Dienstag alle andere als abwegig. Denn diese Meldung ist ein "Megasignal" an den Markt: Stellen Sie sich vor, was passieren wird, wenn Costco jetzt zeitnah und step by step in immer mehr US-Bundestaaten die Costco-Fillialen mit den Blender Bites bestückt. Das bringt Blender Bites dann doch definitiv auf die Siegerstraße, die potenziell zu Sales im auf jeden Fall hohen zweistelligen Millionenbereich führen sollten. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist nach der Re-order für den ersten "Testmarkt" in den USA unseres Erachtens extrem hoch! Und schauen Sie, wir sprechen bei Blender Bites aktuell noch von einem Pennystock, in unseren Augen mit jetzt exorbitanten Aussichten. Denn dieses Unternehmen wird unserer Meinung noch in diesem Jahr in eine ganz andere Liga aufsteigen und AnlegerInnen, die jetzt noch im Frühstadium dabei sind, haben unserer Erachtens unglaublich großes Gewinnpotenzial. Das Pennystockdasein könnte jetzt tatsächlich schneller beendet werden, als man zu denken vermag. Wirklich vieles spricht in unseren Augen jetzt für eine potenziell neue große Rallye: Und zahlreiche weitere Hebel, wir nennen sie "Trigger-Meldungen", könnten diese zeitnah zusätzlich ordentlich anfeuern…

Hebel enorm groß: Allein bis zum Hoch im Dezember fast 300% Performance

Der Hebel bei dieser Aktie erscheint derzeit wirklich einmalig groß, denn allein bis zum Hoch, das in Erwartung des US-Launchs der Produkte dieses Unternehmens, das wohl gerade dabei sein dürfte, die Welt mit seinen einzigartigen und äußerst nützlichen "Blender Bites" im Sturm zu erobern, stünde bald eine potenzielle Vervierfachung (fast 300%) an. Nachdem man schon vor einiger Zeit mit Rekordzahlen aus der kanadischen Heimat hausieren ging und den Einstieg bei den kanadischen Costco-Filialen feiern durfte (Costco ist in den USA ein Riese, der so groß ist, das er selbst international auf Platz 6 der weltweit größten Lebensmittelketten rangiert), könnte jetzt tatsächlich auch der große US-Roll-out gelingen.

Das von Entrepreneurin Chelsie Hodge gegründete Unternehmen Blender Bites ist First Mover in einem Multimilliardenmarkt und der Name könnte der neue Haushaltsname in der Fruchtsaft- und Smoothiebranche werden. satte 3.000% Wachstum im Vergleich zum Vorjahresmonat meldete das Unternehmen für den ersten Monat des Jahres. Seitdem wie gesagt bis heute Abend weitgehend Funkstille, obwohl man in der Zwischenzeit sogar einen Award für das beste neue Produkt in Kanada abräumen konnte.

Gewaltige Turnaroundchance mit der Aktie von Blender Bites!?

Wir sehen jetzt das perfekte Timing für einen Einstieg. Eine neue Rallye zeichnet sich bereits ab.

"Angesichts einer aggressiven US-Expansion und eines Produkts, das sehr gefragt ist, da sich Verbraucher immer mehr für gesundheitsorientierte und dennoch praktische Produkte entscheiden, mit denen sie ihre Familie mit gutem Gewissen ernähren können, wird 2022 ein monumentales Jahr für das Unternehmen." - Chelsie Hodge, CEO von Blender Bites.

Ist das Timing jetzt perfekt (während es im November letzten Jahres vielleicht noch zu früh war?). Sehen wir genau jetzt eine Transformation vom Startup zum potenziellen Marktführer? - Noch vor Kurzem aus einer Küche zuhause betrieben, dürfte das Unternehmen wohl in 2022 wirklich viele Millionen umsetzen. Der First Mover Blender Bites, der eine Reihe von hochwertigen vorportionierten und tiefgekühlten pflanzlichen funktionellen Lebensmitteln in Bioqualität entwickelt und vermarktet, gab schon kurze Zeit nach seinem Multimillionen-Börsengang einen Rekord nach dem anderen bekannt.

Ein Rekord nach dem anderen…

Und das dürfte wohl nur der Anfang einer wahrscheinlich international einzigartigen Erfolgsstory sein, hat es Blender Bites in den letzten Monaten in fast alle führenden großen Lebensmittelketten im kanadischen Heimatmarkt geschafft, hierunter auch in die Tiefkühlschränke von Loblaws, der kanadischen Nummer 1, aber auch in immer mehr Filialen einer der weltgrößten Lebensmittelketten, dem Club-Store-Riesen Costco, der vor allem in den USA richtig groß unterwegs ist! In Kanada werden die Blender Bites ganz offensichtlich immer mehr nachgefragt, hatte Costco jüngst auch immer mehr Filialen im wichtigsten Markt Kanadas (Ontario) bestückt und zügig nachgeordert. Extrem bedeutend ist folgender Umstand: Costco scheint so sehr großes Potenzial zu sehen, dass man die Blender Bites vor Kurzem auch in den ersten US-Filialen (wahrscheinlich erstmal als Testlauf) ins Sortiment genommen hat. Am Montagabend jetzt die große Überraschung: Costco orderte nach!

Das, was anfangs noch ein Wunschtraum einer äußerst ambitionierten Gründerin war, wird jetzt offensichtlich Realität: War ein erfolgreicher Markteinstieg in den USA nämlich bislang nur Spekulation, scheint jetzt alles "hergerichtet":

"Der Erfolg in den ersten Filialen wird von mehreren anderen US-Divisions einer der größten Lebensmittelketten der Welt genau überwacht, die die Präsenz erheblich und schnell erweitern könnten", so hieß es, als man bekannt gab, dass erste US-Fillialen mit den Blender Bitas-Produkten bestückt werden. Jetzt kam die Re-Order von Costco und wir können uns gut vorstellen, das es nicht hierbei bleiben wird, sondern vielmehr weitere US-Bundesstaaten folgen werden. "Basierend auf dem Erfolg, der in den kanadischen Filialen derselben Lebensmittelkette beobachtet wurde, hat das Unternehmen mit den Vorbereitungen begonnen, die Produktionskapazitäten in Erwartung des Wachstums erheblich zu erhöhen." Lesen wir vielleicht in diesen Tagen bereits mehr über eine potenziell aggressive Expansion in den Vereinigten Staaten.

Krasser Turnaround erwartet

Sie kaufen die Aktie aktuell noch als Pennystock und sogar fast auf exaktem Niveau, bei dem akkreditiere Investoren in dem Multimillionen-IPO Ende letzten Jahres eingestiegen sind. Wir sehen jetzt wirklich keinen besseren Einstiegszeitpunkt mehr kommen, während der Hebel in der Aktie aber allein bis zum bisherigen Hoch im Dezember letzten Jahres enorm groß ist.

Wir sehen für jetzt mutige AnlegerInnen eine nun sehr große Turnaroundchance der Aktie des First Movers Blender Bites, der sich in einem Multimilliardenmarkt mit ganz klaren Alleinstellungsmerkmalen positioniert hat. Nach den jüngsten Erfolgen, die neusten Produkte des Unternehmens landeten neuerlich auch im Heimatland in den Tiefkühlregalen der wichtigsten Lebensmittelketten, hierunter auch in die Regale der kanadischen Nummer 1 (Loblaws), dürfte ein Rekord nach dem anderen folgen. Wir glauben, mit der Aktie von Blender Bites tatsächlich einen potenziellen neuen Tenbagger gefunden zu haben.

Blender Bites ist Pionier in einer Multimilliarden-Branche

Blender Bites ist Pionier in einer Multi-Milliardenbranche, deren Karten dank eines innovativen und absolut einfach zu verstehenden Produkts komplett neu gemischt werden könnten.

Im Gegensatz zu vielen anderen Start-ups der Food- und Beverage-Branche ist Blender Bites schon heute in einem Stadium, von dem man sagen kann, dass das Produkt von Blender Bites beim Kunden ankommt, und das so richtig gut. Den Markenlaunch in Kanada kann man quasi als Marktstudie für die international richtig großen Märkte betrachten. - Und dieser war bislang wohl zweifellos äußerst erfolgreich.

Der First Mover im Multi-Milliardenmarkt schafft es in die wichtigsten Lebensmittelmärkte

Blender Bites ist definitiv einer der First Mover einer extrem stark wachsenden Branche (bis 2026 Marktvolumen von 17 Mrd. USD erwartet) und meldete schon Ende letzten Jahres absolute Rekordzahlen. Die Aktie wurde daraufhin richtig ordentlich gefeiert und erreichte einen Kurs, der viermal höher war als der Schlusskurs vor dem langen Osterwochenende.

Alles sieht jetzt danach aus, als könnte es nun wieder losgehen und die Aktie vielleicht schon kurzfristig die Kurshöhen der letzten Monate in 2021 erneut erreichen oder im absoluten Erfolgsfall auch sprengen.

"Blender Bites wird das erste Innovationsprodukt seiner Art auf dem US-Markt sein. Dieser First-Mover-Vorteil ist von entscheidender Bedeutung bei der Sicherung von Listungen bei den führenden Einzelhändlern des Landes." Chelsie Hodge, CEO und Gründerin von Blender Bites

Wir rechnen also schon sehr zeitnah mit absoluten Rekordzahlen und glauben, dass das Unternehmen in diesem Jahr den internationalen Durchbruch feiern und folglich wahrscheinlich sehr hohe zweistellige Millionenumsätze generieren dürfte, ist man schon jetzt beim US-Handelsriesen Costco in den ersten 41 Filialen im Süden der USA erhältlich. Nach der am Montagabend veröffentlicht Meldung drängt sich die Vermutung auf, dass bald viele weitere Filialen in weiteren Teilen der USA folgen werden. So, wie die Nachfrage nach Blender Bites ganz offensichtlich in den letzten Monaten in Kanada explodiert ist, darf man unseres Erachtens davon ausgehen, dass sich die Produkte von Blender Bites auch in den USA wie ein Lauffeuer verbreiten werden. Die jetzt bekanntgegeben Re-Order von Costco für den Süden der USA spricht ganz klar dafür. Und dass jetzt vielleicht auch schon sehr zeitnah auch neue Rekordzahlen serviert werden, dafür spricht auch der jüngste Kursverlauf. Wir glauben, dass ein wirklich krasser Turnaround bevorsteht und AnlegerInnen genau jetzt eine Position im Depot haben sollten, nämlich noch bevor die womöglich besten Zahlen der Unternehmensgeschichte präsentiert werden.

Blender Bites trifft Puls der Zeit

Die biozertifizierten Produkte von Blender Bites treffen den Puls der Zeit und der Gründerin Chelsie Hodge gelingt jetzt mit Blender Bites ein Coup nach dem anderen: Hatte sie das Business erst vor ein paar Jahren in ihrer eigenen Küche begonnen, hat sie es nur kurze Zeit später aus eigener Kraft und ohne große Kapitalspritze bereits in zig hunderte Lebensmittelmärkte in ihrer kanadischen Heimat gebracht. Kein Wunder also, steckten strategische Investoren einige Millionen in Blender Bites.

"Mit den Blender Bites kann ab sofort jeder einen frischen und gesunden Smoothie zubereiten und benötigt nicht einmal mehr einen Mixer. Man spart Zeit, Geld und Müll und vermeidet zusätzlich unnötige Lebensmittelabfälle, ein Produkt also, das den Zeitgeist nicht besser treffen könnte."

Blender Bites ist also ein First Mover und hat ein Produkt, das die Welt definitiv gebrauchen kann: Die Generation Y, die Generation Z, die Millennials, aber auch die "ältere Riege" der Gesellschaft, wird für dieses Produkt äußerst dankbar sein. Das Unternehmen füllt mit einem zertifizierten Bioprodukt eine Marktlücke in den Tiefkühlregalen der Supermärkte. Jeder kann jetzt mit diesem Produkt gesunde Smoothies im absolut frischen Zustand konsumieren, nicht konserviert und folglich fast ohne die wertvollen Nährwerte der Greens und der Früchte, sondern erntefrisch in portionierbaren "Bites" eingefroren und in speziellen Produktlinien gar mit zusätzlichen wertvollen Nährstoffen und Vitaminen versehen.

Vom Beginn in der privaten Küche in die Tiefkühlregale der sechstgrößten Einzelhandelsmarke der Welt

Für die sog. Blender Bites braucht man nicht einmal einen Mixer, kann die Bites aber auch hervorragend im Mixer verwenden. Vorgefertigte und nährstofftechnisch "leere" Smoothie- oder Saftgetränke werden überflüssig. Blender Bites wurde als Start-up von der Kanadierin Chelsie Hodge gegründet und ist das erste Unternehmen in Westkanada, das ein vorportioniertes Easy-Smoothie-Produkt auf den Markt brachte, das auch keine unnötigen Plastikverpackungen enthält.

Mit den Blender Bites gehört das zeitaufwendige "Schnippeln" von Obst und Gemüse also der Vergangenheit an. Zahlreiche verschiedene Frucht- und Gemüsemischungen sollen eine schnelle und unkomplizierte Möglichkeit bieten, gesunde Drinks im Handumdrehen zuzubereiten.

Die Produkte von Blender Bites sind bio, vegan, gentechnikfrei, glutenfrei und enthalten weder Milch noch Soja. Den Bites wird kein Zucker zugesetzt und sie werden in der Heimat regional hergestellt.

Smoothies: Der 17-Milliarden-Dollar-Markt

Nordamerika ist international der größte Markt für Smoothies, dicht gefolgt von Europa. Der globale Markt für Smoothies soll bis 2026 gar auf 17 Milliarden USD anwachsen. Blender Bites hat unseres Erachtens das Potenzial, sich zu einem dominierendem Marktplayer zu entwickeln. Allerdings glauben wir, dass auch Blender Bites künftig in den Händen eines wirklich großen Food- & Beverage-Players à la Coca-Cola, Nestle oder Pepsi landen wird. Was dann insbesondere ökologisch und nachhaltig orientierte Konsumenten vorübergehend stören könnte (man erinnere sich an den Shitstorm, als Blackstone beim Haferdrinkproduzenten Oatly einstieg), dürfte den Aktionären eine ganz besondere Freude bereiten.

Informieren Sie sich selbst über Blender Bites:

Webseite: https://blenderbites.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Blender Bites.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens Blender Bites zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Blender Bites und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Blender Bites einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Blender Bites und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Blender Bites im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

