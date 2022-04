Nutzende des Instant-Messengers Whatsapp können künftig verschiedene Statusangaben auf Kontaktebene begrenzen. Damit ist individuell einstellbar, welcher Kontakt was sehen kann. Insbesondere die Information, wann eine Nutzerin oder ein Nutzer zuletzt von Whatsapp als online registriert worden ist, gehört zu den wichtigsten Angaben in Familien, die Jugendliche oder alte Menschen im Blick behalten wollen. So lässt sich etwa auf die Schnelle nachschauen, ob Omi schon seit Tagen nicht mehr online war und die Sorge berechtigt ist, oder ob sie vor einer halben Stunde noch ...

