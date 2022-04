Wichtige Punkte Shopify hat einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 angekündigt. Der Split wurde jedoch inmitten anderer wichtiger Ankündigungen bezüglich der Stimmrechte von CEO Tobi Lutke bekannt gegeben. Ein weiterer Großaktionär von Shopify könnte in den Aktiensplit hineinverkaufen, man sollte also vorsichtig sein. Letzten Montag kündigte Shopify (WKN:A14TJP -0,56 % ) als jüngste Aktie einen Aktiensplit an und folgte damit einer Reihe von anderen großen Tech-Unternehmen. Vorbehaltlich der Zustimmung ...

