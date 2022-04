DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORD STREAM 2 - Grünen-Politiker haben Kritik an der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), wegen ihres Einsatzes für die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 geäußert. Der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, sagte: "Die Verwebung zwischen der Schweriner Landesregierung und dem russischen Staatskonzern Gazprom war stets verheerend und muss nun endlich aufgearbeitet werden." Schwesigs bisherige Einlassungen dazu seien "schlicht zu wenig". Nouripour ergänzte: "Ein ,Huch, war wohl ein Fehler' wird da nicht reichen." Auch der Grünen-Politiker Anton Hofreiter fordert eine Untersuchung der Rolle Schwesigs und ihrer Landesregierung beim Engagement für Nord Stream 2. (FAZ)

WINDKRAFT-AUSBAU - Der Städte- und Gemeindebund will den Ausbau der erneuerbaren Energien auch mit einer Einschränkung der juristischen Einspruchsmöglichkeiten beschleunigen. Viele Menschen seien zwar für mehr Windräder, möchten diese aber nicht in ihrer persönlichen Umgebung haben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Daher müssten "neue und unkonventionelle Wege" gefunden werden. Dazu gehöre auch "eine deutliche Verkürzung der Rechtswege", um die Umsetzungsverfahren zu beschleunigen. Konkret nannte er die Beschränkung auf eine Instanz. (Funke Mediengruppe)

WINDKRAFT-AUSBAU - In der Debatte um den Ausbau der Windkraft an Land hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) an die gemeinsame Verantwortung aller Bundesländer appelliert. "Alle Länder mit Ausnahme der Stadtstaaten haben dafür die geografischen Voraussetzungen und müssen auch liefern", sagte Kretschmer mit Blick auf das Zwei-Prozent-Flächenziel für die Windkraft. In Bezug auf Bayern, wo bisher die bundesweit strengste Abstandsregelung für Windräder gilt, sagte der CDU-Politiker: "Bayern ist auch groß". Kretschmer warb dafür, dem sächsischen Beispiel zu folgen. "Mit unserem neuen Energie- und Klimaprogramm in Sachsen treiben wir den Ausbau der Erneuerbaren deutlich voran, auch auf neuen Flächen wie etwa Wäldern. Das ist ein ganz bewusstes Bekenntnis für mehr Windkraft. Das sollte Schule machen", betonte Sachsens Regierungschef. (Rheinische Post)

GAS-EMBARGO - Der Energieversorger Eon warnt vor den ökonomischen Folgen eines Embargos gegen russische Gaslieferungen. Diese dürften für Europa schwerwiegender ausfallen als bislang diskutiert, sagte Eon-Chef Leonhard Birnbaum im Interview. "Wenn wir glauben, wir könnten die deutsche Versorgung sicherstellen, ohne uns auch gemeinsam um die anderen Staaten zu kümmern, dann wird das die EU zerreißen." (Handelsblatt)

ENERGIEPOLITIK - Nach Berechnungen der Umweltorganisation Greenpeace muss Deutschland Russland in diesem Jahr für Öl und Gas voraussichtlich Rekordsummen überweisen. Die Ausgaben für russisches Öl drohen der Studie zufolge 2022 im Vergleich zum Vorjahr von 11,4 Milliarden Euro auf 14,3 Milliarden Euro anzusteigen. Die Rechnungen für dem Import von Gas könnten sich in diesem Jahr von 8,8 auf 17,6 Milliarden Euro sogar verdoppeln. Deutschland würde damit insgesamt für Öl und Gas fast 32 Milliarden Euro an Russland zahlen - so viel wie seit Jahren nicht. Das entspräche der Studie zufolge, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt, 57 Prozent des russischen Militärbudgets von 2020. (Süddeutschen Zeitung)

ÖL-EMBARGO - Der Chef der PCK Raffinerie, Ralf Schairer, warnt vor den Folgen eines Ölboykotts für die Bundesrepublik. Wenn das Szenario eines Öl-Embargos ganz kurzfristig käme, würden etwa Tankstellen - und Flughafenversorgung sehr schwierig werden. Die Rohölspeicher hielten im Normalfall rund fünf Tage. Danach bräuchte es Nachschub mit gleichwertigem Öl. Alternativen zu Rohöl aus Russland würden den Verlust bei einem Importstopp wohl kaum vollständig kompensieren können. (Wirtschaftswoche)

STEUERPOLITIK - Die Zeitenwende infolge von Corona und des Ukrainekriegs entfacht eine neue Debatte um Steuererhöhungen - und damit auch um eine Renaissance des für 90 Prozent der Steuerzahler abgeschafften Solis. Die steigenden finanziellen Lasten des Bundes seien "ohne ein Soli-Update nicht zu stemmen", meint der Chef der Deutschen Steuergewerkschaft, Thomas Eigenthaler. Auch Moritz Kraemer, Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg, macht sich wegen Krieg und Klimakrise für einen neuen Solidaritätszuschlag stark. Zuletzt habe das Land nach der deutschen Einheit solche "Herkulesaufgaben" vor sich gehabt - damals wurde der Soli eingeführt. (Handelsblatt)

IMMOBILIEN - Branchenverbände erwarten für 2023 einen Einbruch beim deutschen Wohnungsbau. Hauptgründe sind Materialmangel und ein rasanter Anstieg der Kosten, bedingt durch die Coronapandemie und den Ukrainekrieg. In einer Umfrage des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie klagten 90 Prozent der Firmen über Preissteigerungen, 80 Prozent über Lieferengpässe. Demnach geben Lieferanten für viele Materialien nur tagesaktuelle oder gar keine Preise mehr an. Über 30 Prozent der Unternehmen machen laut Bauindustrie-Hauptverband zudem keine neuen Angebote mehr. (Handelsblatt)

April 19, 2022 00:39 ET (04:39 GMT)

