Nach glänzenden Geschäften in der Pandemie hat die BANK OF AMERICA zu Jahresbeginn deutlich weniger verdient. Im ersten Quartal sank der Nettogewinn verglichen mit dem Vorjahreswert um rund 12 % auf 7,1 Mrd. $. Die gesamten Erträge steigerte die Bank dennoch um 2 % auf 23,2 Mrd. $. Das lag besonders an einem starken Verbraucherkreditgeschäft. Die Bank selber spricht von soliden Zahlen nach den Rekordergebnissen des vergangenen Jahres. Die US-Banken hatten in der Pandemie stark von den billionenschweren Corona-Hilfsprogrammen der Regierung und einer ultralockeren Geldpolitik der Notenbank profitiert. Doch die Zeiten immer weiter steigender Milliardengewinne scheinen vorerst vorbei. Die Finanzmärkte sind wegen des Ukraine-Kriegs verunsichert. Zudem steigen die Leitzinsen aufgrund erhöhter Inflationsrisiken und weltweiter Lieferkettenprobleme.



