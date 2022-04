DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Digitalverlag Axel Springer mit 1. Platz beim renommierten SAMS Award 2022 ausgezeichnet



USU Asset Management minimiert Lizenzkosten bei Adobe und Microsoft



Möglingen / Berlin, 19. April 2022. Für herausragende Leistungen in der unternehmensweiten Umsetzung ihrer Software Asset & Lizenzmanagement-Strategien ist das führende europäische Medienunternehmen Axel Springer ausgezeichnet worden. Im Rahmen einer feierlichen Gala-Veranstaltung verlieh die we.CONECT-Gruppe zum 10. Mal den renommierten SAMS-Award in der Kategorie "Overall SAM Project". Axel Springer überzeugte durch die konsequente Umsetzung eines Software Asset Lifecycle Managements. Das starke Wachstum insbesondere der digitalen Produkte machte es notwendig, die Kosten für Unternehmenssoftware über den kompletten Lebenszyklus optimal zu planen, zu steuern und zu kontrollieren. Dabei war es vor allem bei den kostenintensiven SaaS-Lizenzen herausfordernd, nachhaltige Transparenz zu schaffen und dadurch Einsparungen ohne Leistungseinbußen zu realisieren. Axel Springer konzentrierte sich zunächst auf die großen SaaS-Vendoren Adobe und Microsoft. Durch den Einsatz von Software Metering auf Basis der Gesamtlösung USU Software Asset Management gelang es, ungenutzte Software-Lizenzen automatisiert zu identifizieren und für die Wiederverwendung einem Lizenzpool zuzuführen. Innerhalb weniger Monate konnten dadurch Einsparungen bei Adobe und Microsoft erzielt werden. Holger Weber (Head of Contract & Licensemanagement): "Software Metering ist aktives Software Asset Management! Ohne die Unterstützung durch ein vollständig integriertes SAM-Tools ist dies jedoch nicht machbar." Hannes Nitsche (Software Asset Manager): "Entscheidend für eine erfolgreiches Software-Metering-Projekt ist die intensive Kommunikation in Richtung Endanwender unter der Voraussetzung von einfachen automatisierten Prozessen." "Wir gratulieren unserem Kunden Axel Springer zu dieser Auszeichnung. Das Projekt zeigt idealtypisch, wie Unternehmen ihre SAM-Prozesse rasch und flexibel optimieren können - auch im Hinblick auf den Weg in die Cloud, so Olaf Diehl, Director Product Management bei USU. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

Über USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



