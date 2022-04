LocoSoco Group Plc ("LocoSoco", "LOCO"), eine Plattform, die durch den Vertrieb von Produkten und Technologien, die zur Nachhaltigkeit beitragen, Wohlstand für alle schafft und im Segment direct market des Wiener MTF notiert ist, meldet mit Georgie Delaney, MBE, Gründerin von The Great Outdoor Gym Company, und Edd Moore, mehrfach ausgezeichneter Umweltschullehrer, zwei neue Berufungen in das Advisory Board.

LocoSoco Group Plc appoints Georgie Delaney MBE and Edd Moore to their advisory board. (Photo: Business Wire)

LocoSoco ist im Segment direct market der Vienna MTF gelistet. Notierungen und Handelsinformationen erhalten Sie unter folgendem Link: https://www.wienerborse.at/en/market-data/shares-others/quote-direct/?ISIN=GB00BD5BTL23&ID_NOTATION=246035708&cHash=96818d4943bd602c7947d54b3503cb6f

Georgie Delaney, MBE, Gründerin der The Great Outdoor Gym Company ("TGO) und TGO Activate

Mit der Gründung eines Unternehmens rund um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Allgemeinheit hat TGO weltweit in mehr als 2.000 Gemeinden ein Outdoor-Gym-Netz aufgebaut. Georgie Delaney, der kürzlich von Ihrer Majestät, Königin Elisabeth, der Orden "Member of the British Empire" (MBE) für ihre Verdienste um den internationalen Handel und Export verliehen wurde, ist Vorreiterin für die Schaffung eines gesundes Gemeinwesens. Während der Pandemie stattete LocoSoco in Zusammenarbeit mit TGO 19 Gemeinden mit ökologischen Desinfektionsmitteln aus und half bei der Wiedereröffnung von mehr als 500 Parks. LocoSoco und TGO arbeiten im Rahmen weiterer Kooperationen zusammen, um eine nachhaltige Versorgung in das Herz von Gemeinden im gesamten Vereinigten Königreich zu bringen.

Edd Moore, mehrfach ausgezeichneter Umweltschullehrer

Edd Moore steht seit fast einem Jahrzehnt an der Spitze der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung. Er hat der Schule, für die er arbeitet, zu mehreren nationalen Auszeichnungen verholfen und die künftigen Generationen über Nachhaltigkeit unterrichtet und dazu Kurse und Initiativen initiiert, die nicht nur die Zukunft seiner Schüler, sondern auch die der Schulen, mit denen er arbeitet, prägen. In den letzten zwei Jahren hat Edd Moore die Initiativen von LocoSoco begleitet und wird mit Social Enterprise International und der Aufbereitung des Angebots MyEco.Site von LocoSoco für Lehrer, Schüler und Schulen eine wertvolle Verstärkung für das SPEED-Projekt sein.

CEO James Perry von LocoSoco kommentierte:"Nach der Zusammenarbeit mit Georgie und Edd in den letzten Jahren ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um diese tollen Menschen als Advisory-Board-Mitglieder in unserem Team zu begrüßen. Ihre Werte sind so eng mit denen von LocoSoco verbunden. Wir werden gemeinsam mit unseren Teams weitere Projekte entwickeln, um unser gemeinsames Ziel, die Bildung gesunder, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltiger Gemeinschaften, voranzubringen."

Über LocoSoco

LocoSoco liefert Produkte und Technologien, die zu wirtschaftlicher und ökologischer Nachhaltigkeit beitragen, und arbeitet dabei mit Bereichen wie Einzelhandel, Bildung, Gastgewerbe, Unternehmen und Behörden zusammen.

