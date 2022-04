News von Trading-Treff.de Der deutsche Leitindex DAX kommt nach dem verlängerten Osterwochenende schwach in den Handel. Auch die Gemeinschaftswährung EURUSD findet seit der EZB-Sitzung in der vergangenen Handelswoche kaum noch Käufer. So notiert die FX-Paarung zum Start der Haupthandelszeit im Bereich des Jahrestiefs. Für Kurzfristig orientierte Setups ist es wichtig auf Sicht zu fahren und die Marktreaktion an wichtigen Chartmarken zu antizipieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...