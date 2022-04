HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sanofi nach dem Geschäftsbericht des Pharmakonzerns von 100 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktie sei innerhalb der europäischen Branche am attraktivsten bewertet, doch für einen steigenden Kurs brauche es positive Nachrichten von der Produktpipeline, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel spiegele die jüngsten Marktbewegungen sowie ihre aktualisierten Wechselkurs- und Produkterwartungen wider./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120578

