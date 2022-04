Nach dem Bericht des US-Kongresses und der Sorge der Öffentlichkeit über Schadstoffe wie Schwermetalle in Baby-Cerealien ist Else Super Cereal für Babys die erste und einzige Alternative, die mit dem Clean Label Project Purity Award ausgezeichnet wurde. Die Nachfrage der Einzelhändler nach der Produktlinie steigt und sie wird ab dieser Woche bei Amazon erhältlich sein - weitere Einzelhändler und elsenutrition.com werden folgen.

Vancouver (British Columbia), 19. April 2022. Else Nutrition Holdings Inc. (BABY, BABYF, 0YL.F) ("Else" oder das "Unternehmen") gab die Markteinführung des Else Super Cereal auf pflanzlicher Basis für Babys bekannt und unterstreicht somit die Mission der Marke, Familien nachhaltige, milchfreie Alternativen von Vollwertprodukten für kleinere und größere Kinder zu bieten. Die vier Geschmacksrichtungen von Else Super Cereal sind zur Gänze auf pflanzlicher Basis, biologisch, nicht gentechnisch verändert und werden aus echten Vollwertkostprodukten hergestellt, wodurch Eltern eine echte Alternative zu den herkömmlichen Baby-Cerealien von heute geboten wird. Else Super Cereal bietet eine einzigartige Kombination aus ausgewogener Ernährung, glutenfreien Kohlenhydraten, qualitativ hochwertigen pflanzlichen Proteinen mit allen neun essenziellen Aminosäuren, gesunden Fetten und über 20 essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen.

Else Super Cereal ist die erste und einzige Produktlinie von Baby-Cerealien in den USA, die mit dem Clean Label Project Purity Award ausgezeichnet wurde, bei dem Produkte auf über 400 Verunreinigungen getestet werden, einschließlich Schwermetalle wie Arsen, Blei und Kadmium. Else verwendet die reinsten Zutaten, die allesamt aus den USA und Europa stammen, und hat ein innovatives eigenes Verfahren zur Verarbeitung der Zutaten entwickelt, um ein hohes Maß an Reinheit und Vollwertigkeit für seine Babynahrung zu gewährleisten.

"Wir haben den enormen Bedarf und die Nachfrage nach reinen Baby-Cerealien seitens Eltern und Kinderärzten erhört", sagte Hamutal Yitzhak, CEO und Co-Founder von Else Nutrition. "Für viele Babys ist die Einführung von Baby-Cerealien der erste Kontakt mit anderen Nahrungsmitteln als Muttermilch oder Muttermilchersatz, was die Bedeutung von reinen und sauberen Optionen mit zahlreichen Nährstoffen unterstreicht. Die Einführung von Else Super Cereal verdeutlicht unsere Mission, an der Spitze der sauberen, gesunden Revolution für Babys und Kinder zu stehen. Else baut ein Portfolio von Ernährungsprodukten auf, das die Ernährungsbedürfnisse bereits im Säuglingsalter abdeckt", fügte sie hinzu.

Laut der American Academy of Pediatrics können Muttermilch oder Muttermilchersatz allein den Kalorien- und Nährstoffbedarf eines Säuglings nach sechs Monaten nicht mehr decken. Für ein optimales Wachstum und eine optimale kognitive Entwicklung ist das Hinzufügen von Lebensmitteln zur Ernährung von grundlegender Bedeutung. Else Super Cereal für Babys ist eine gute Eisenquelle, die 15 % des empfohlenen Tagesbedarfs für Babys deckt und gleichzeitig einen niedrigen Zuckergehalt aufweist. Else Super Cereal ist frei von herkömmlichen Allergenen, einschließlich Milch und Soja, und enthält auch kein Gluten, Maissirup, künstliche Inhaltsstoffe oder Konservierungsmittel. Es kann Säuglingen ab sechs Monaten gegeben werden und lässt sich einfach mit warmer Flüssigkeit (Muttermilch, Muttermilchersatz oder Wasser) anrühren. Es ist in den Geschmacksrichtungen Original, Vanille, Mango und Banane erhältlich.

"Eltern sind auf der Suche nach gesunden Optionen und wünschen sich eine höhere Nährstoffdichte, ohne sich über hohe Schwermetall-, Pestizid- und Kunststoffwerte Gedanken machen zu müssen", sagte Jaclyn Bowen, Executive Director von Clean Label Project. "Das neueste Angebot von Else Nutrition verdeutlicht das Streben der Marke nach Innovation und Revolutionierung der Babynahrungsindustrie. Außerdem gibt es Eltern von Kleinkindern mehr Sicherheit beim Hinzufügen der ersten Lebensmittel zur Ernährung ihres Kindes."

Die Verbraucher können Else Super Cereal ab April auf Amazon.com erwerben - weitere Online-Händler und www.elsenutrition.com werden folgen. Das Produkt wird anschließend auf breiterer Basis erhältlich sein, auch im lokalen Einzelhandel. Der empfohlene Verkaufspreis pro Beutel zu 7 oz beträgt 6,99 $.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.elsenutrition.com oder @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition G.H. Ltd. ist ein Lebensmittel- und Ernährungsunternehmen mit Sitz in Israel, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung innovativer, reiner Lebensmittel und Ernährungsprodukte auf pflanzlicher Basis für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene gerichtet ist. Sein revolutionärer sojafreier Muttermilchersatz auf pflanzlicher Basis ist eine saubere Alternative zu Muttermilchersatz auf Milchbasis. Else Nutrition (vormals INDI) wurde bei der Global Food Innovation Summit in Mailand als Best Health and Diet Solutions 2017 ausgezeichnet. Die Dachgesellschaft Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange unter dem Börsenkürzel BABY, am US OTC Markets Q.X. Board unter dem Börsenkürzel BABYF sowie an der Frankfurter Börse unter dem Börsenkürzel 0YL notiert. Seit der Markteinführung der Vollnahrung auf pflanzlicher Basis für Kleinkinder, die aus Vollwertkost, Mandeln, Buchweizen und Tapioka besteht, hat die Marke Tausende von aussagekräftigen Erfahrungsberichten und Bewertungen von Eltern erhalten und die Unterstützung des nationalen Einzelhändlers Sprouts Farmers Market gewonnen sowie ein rasches Umsatzwachstum verzeichnet. Else wurde im Herbst 2020 zum erfolgreichsten Bestseller auf Amazon in der Kategorie "Neue Baby- und Kleinkindnahrung". Zuletzt gewann Else den Best Dairy Alternative Award 2021 bei der World Plant-Based Expo und war Finalist des Nexty Award bei der Expo West 2022 in der Kategorie "Lifestyle auf pflanzlicher Basis".

Über Clean Label Project

Clean Label Project ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in den USA, deren Ziel darin besteht, Wahrheit und Transparenz in die Kennzeichnung von Lebensmitteln und Konsumartikeln zu bringen. Die Grundlage der Sicherheit von Lebensmitteln und Konsumartikeln in Amerika basiert vorwiegend auf der pathogenen und mikrobiologischen Kontamination. Die gesundheitlichen Folgen der Belastung mit Schwermetallen, Pestizidrückständen und Weichmachern finden bei Verbrauchern, Medien und Wissenschaftlern jedoch zunehmend Beachtung. Dennoch werden Verbraucher diese Informationen niemals auf Produktetiketten finden. Clean Label Project ist bestrebt, die Definition von Lebensmittel- und Verbrauchersicherheit durch evidenzbasierte analytische chemische Tests und statistisches Benchmarking zu ändern. Clean Label Project zeichnet Marken mit Produkten aus, bei denen der Schwerpunkt auf Reinheit liegt und die die Mindestvorschriften für Lebensmittelsicherheit übertreffen. Clean Label Project ermutigt Marken, Teil der Lösung zu sein, um den Verbrauchern die wachsende Sorge über industrielle und umweltbedingte Verunreinigungen und Toxine in Lebensmitteln und Konsumartikeln zu nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CleanLabelProject.org.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Investor Relations-Kontakt:

Lytham Partners, LLC

Herr Ben Shamsian

New York | Phoenix

E: shamsian@lythampartners.com

T: 646-829-9701

TSX Venture Exchange

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu werten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "wird" oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen bezüglich der voraussichtlichen Termine für die Einreichung der Finanzdokumente des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gehen unter anderem von der Erwartung aus, dass es infolge von COVID 19 nicht zu Unterbrechungen oder Ausfällen in der Lieferkette kommt und dass die Herstellungs-, Vermittlungs- und Lieferlogistikvereinbarung mit dem Unternehmen nicht beendet wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65327Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65327&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA2902571041Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA2902571041