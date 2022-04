Erfurt (ots) -Eine Ritterburg als neues Zuhause scheint auf den ersten Blick für Kinder der perfekte Ort für spannende Geschichten zu sein. Doch was, wenn es sich dabei um ein Altersheim handelt? In dem Film "Max und die wilde 7" (SWR/WDR/HR/RBB), ausgezeichnet mit dem "Kindertiger 2021", stellt der neunjährige Max schnell fest, dass er auch mit drei Senior*innen aufregende Abenteuer erleben kann. KiKA zeigt die Premiere am 22. April 2022 um 19:30 Uhr bei LOLLYWOOD, auf kika.de und im KiKA-Player.Der neunjährige Max (Jona Eisenblätter) und seine Mutter ziehen gemeinsam auf die Burg Geroldseck, welche zu einem Seniorenheim umgebaut wurde. Max' Mutter arbeitet dort als Altenpflegerin, während Max kurz vor den Sommerferien seine neuen Klassenkamerad*innen kennenlernt. Durch sein ungewöhnliches neues Zuhause wird er schnell zum Außenseiter. Dabei hätte er nie gedacht, dass er ausgerechnet auf der Burg Geroldseck die Freund*innen finden würde, die er sich schon immer gewünscht hat. Zwar sind Vera (Uschi Glas), Horst (Thomas Thieme) und Kilian (Günther Maria Halmer) zusammen schon über 200 Jahre alt - aber die ganze Zeit seufzen und in Erinnerungen schwelgen? Von wegen! Als ein Einbrecher auf Burg Geroldseck sein Unwesen treibt, begibt sich Max mit seinen drei neuen, "alten" Freunden, "der Wilden 7" auf Verbrecherjagd. Aus dem Abenteuer wird bald bitterer Ernst, als seine Mutter plötzlich die Hauptverdächtige ist.Die Buchverfilmung ist eine untypische Freundschafts- und Abenteuergeschichte zwischen einem Kind und drei rüstigen Senior*innen. Zusammen zeigt das Quartett, dass auch über Generationen hinweg Freundschaften entstehen und Probleme gemeistert werden können.Die Buchvorlage "Max und die Wilde Sieben - Das schwarze Ass" wurde von Lisa-Marie Dickreiter und Winfried Oelsner geschrieben. Die Autor*innen sind ebenfalls für das Drehbuch des Films verantwortlich. Produziert haben sie den Film mit Westside Filmproduktionen, Rat Pack Filmproduktionen, Neopol Film und den Kinder- und Familienprogramm Abteilungen von SWR (federführend), WDR, HR und RBB."Max und die wilde 7" läuft am 22. April um 19:30 Uhr auf KiKA und kann ebenfalls auf kika.de und im KiKA-Player abgerufen werden. Zuständige Redakteurin beim SWR ist Stefanie von Ehrenstein.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5199678