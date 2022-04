ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für CRH vor der Berichtssaison zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die Erholung der Baustoffnachfrage setze sich trotz der konjunkturellen Unsicherheiten fort, schrieb Analyst Lars Kjellberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. In einem saisonal am wenigsten bedeutenden Quartal liege der Fokus auf den Kosten./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2022 / 14:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2022 / 14:56 / UTC



ISIN: IE0001827041

