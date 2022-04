Tesla - Die Aktie des E-Autopioniers könnte in Kürze den Breakout starten - Kursziel 4.600 USD!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: Tesla ISIN: US88160R1014



Rückblick: Tesla ist nicht nur im Bereich der Elektromobilität tätig. Elon Musk richtet den Konzern immer weiter in Richtung Energieunternehmen aus. Der Energie-Bereich könnte laut Aussagen von Musk in einigen Jahren sogar das Autogeschäft hinter sich lassen. Auch die Fonds-Ikone Cathie Wood ist seit langem leidenschaftliche Anhängerin von Tesla und Elon Musk. Obwohl ihr Flaggschiff-Fonds "ARK Innovation ETF" seine Position in Tesla letzten Monat reduziert hat, ist der Elektroautohersteller immer noch die größte Position des ETF. Tesla macht 10 Prozent des Fonds aus. Nachdem die Aktie bis Oktober stetig nach oben gelaufen war, folgte danach die Beschleunigung bis knapp 1.250 USD. Von hier aus ging es auch wieder bis 700 USD nach Süden. Danach ging es wieder bis 1.152 USD nach oben. Aktuell konsolidiert die Aktie im Bereich der 1.000 USD-Marke über dem EMA-50.

Meinung: Die Fondsgesellschaft ARK Investment Management hat das Kursziel aufgrund neuer Erwartungen in Bezug auf Teslas zukünftiges Geschäft und die Kapitaleffizienz angehoben. Cathie Woods Anlagegesellschaft erwartet nun, dass sich die Tesla-Aktien bis 2026 mehr als vervierfachen und 4.600 Dollar erreichen werden. Das Papier des E-Autobauers ist gerade dabei, aus der Konsolidierung auszubrechen. Nach dem Breakout aus der Base könnte die nächste dynamische Bewegung erfolgen.

Chart vom 19.04.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 997.49 USD



Setup: Wenn die Aktie den Breakout schaffen sollte, könnte man eine Long-Position eröffnen. Nach dem Entry ließe sich der Trade unter der Base, unter dem EMA-50 absichern.

Meine Meinung zu Tesla ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in TSLA



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.