Mit nichts mehr als Ultraschallwellen ist es Forschern gelungen, einen Lebertumor abzubauen. Für Leberkrebspatienten könnte das eine bahnbrechende Behandlungsmöglichkeit bedeuten. Leberkrebs galt bislang als eine relativ seltene Tumorerkrankung in Deutschland. In den letzten 35 Jahren hat sich die Zahl der Fälle laut deutscher Krebsgesellschaft allerdings mehr als verdoppelt. Dabei werden sieben von zehn Erkrankungen erst im fortgeschrittenen Stadium festgestellt. Die Aussicht auf Heilung ist in diesen Fällen schlecht. Ein Team von Wissenschaftlern der University of ...

