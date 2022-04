Die Corona-Pandemie und die Inflation sind die Tropfen, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben, die die Apple-Beschäftigten in ihrem Vorhaben einer Gewerkschaftsgründung bestärken.Nachdem bereits Angestellte von Starbucks (US8552441094) und Amazon (US0231351067) es geschafft haben, erfolgreich Gewerkschaften zu gründen, wollen sich nun im Apple-Store Beschäftigte in New York stark machen, um eine Gewerkschaft zu gründen. Ausschlaggebend seien die Corona-Pandemie und die Inflation, so in einem Statement auf der offiziellen Homepage der Fruit ...

