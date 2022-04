Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Rosgix -0,1% auf 3078,41, davor 8 Tage im Plus (0,45% Zuwachs von 3067,5 auf 3081,37), ATX -0,01% auf 3259,46, davor 3 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 3199,46 auf 3259,75), ATX TR -0,01% auf 6676,48, davor 3 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 6553,59 auf 6677,07), Verbund -1,55% auf 95,4, davor 3 Tage im Plus (3,8% Zuwachs von 93,35 auf 96,9), Linz Textil Holding0% auf 290, davor 3 Tage ohne Veränderung , SW Umwelttechnik +2,87% auf 43, davor 3 Tage im Minus (-7,52% Verlust von 45,2 auf 41,8), Kapsch TrafficCom +0,72% auf 14, davor 3 Tage im Minus (-2,39% Verlust von 14,24 auf 13,9), Rosenbauer +3,13% auf 39,5, davor 3 Tage im Minus (-8,59% Verlust von 41,9 auf 38,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Porr 12,5 (MA100: 12,39, xU, ...

