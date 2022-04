Monument Re gab bekannt, dass es eine Rückversicherungsvereinbarung mit Countrywide Assured PLC ("Countrywide"), einer Tochtergesellschaft von Chesnara plc, abgeschlossen hat.

Manfred Maske, Group CEO von Monument Re, erklärte: "Es war eine Freude, mit Chesnara und Countrywide zusammenzuarbeiten und diese Rentenrückversicherung mit Countrywide abzuschließen."

Über Monument Re

Monument Re Limited ist eine Holdinggesellschaft für Lebensrückversicherungen- und -versicherungen mit einer Präsenz auf Bermuda, in Irland, Belgien, Luxemburg, den Niederlanden, Guernsey und der Insel Man sowie mit Niederlassungen in Spanien, Italien und Deutschland. Monument Re ist als Rückversicherer und Erwerber anlagenintensiver Portfolios in Europa tätig. Mit seiner Strategie möchte Monument Re im Rahmen seiner Risikobereitschaft durch Vermögenswerte gesicherte Risiken eingehen und die betreffenden Geschäfte oder Portfolios effizient führen.

Monument Re Limited steht unter der Gruppenaufsicht der Bermuda Monetary Authority.

Weitere Informationen finden Sie unter www.monumentregroup.com.

Über Chesnara plc

Chesnara ist eine an der Londoner Börse notierte Lebens- und Rentengesellschaft. Sie verwaltet etwa 960.000 Policen und ist in Großbritannien als Countrywide Assured, in den Niederlanden als The Waard Group und Scildon und in Schweden als Movestic tätig. Weitere Einzelheiten sind auf der Website des Unternehmens verfügbar (www.chesnara.co.uk).

