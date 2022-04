DJ Siemens Energy schreibt operativen Verlust in 2Q

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Siemens Energy AG hat nach vorläufigen Geschäftszahlen für das zweite Geschäftsquartal 2021/22 operativ einen Verlust geschrieben.

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, sank der Auftragseingang auf 7,908 (Vj: 10,520) Milliarden Euro. Der Umsatz lag bei 6,582 (Vj: 6,484) Milliarden Euro. Beim angepassten EBITA wurde ein Verlust von 77 Millionen Euro verzeichnet, nach einem Gewinn von 197 Millionen im Vorjahreszeitraum, was einer Marge von minus 1,2 Prozent entspricht, nach zuvor plus 3,0 Prozent. Vor Sondereffekten lag der Verlust beim angepassten EBITA bei 21 Millionen Euro, gegenüber einem Gewinn von 288 Millionen zuvor. Der freie Cashflow vor Steuern lag bei minus 350 Millionen Euro, gegenüber plus 433 Millionen Euro im Vorjahr.

Als Folge des Krieges sieht sich Siemens Energy ersten Auswirkungen auf Umsatz und Profitabilität und mit einer Verschärfung der bestehenden Beeinträchtigungen der Lieferketten konfrontiert. Auf Grund der dynamischen Entwicklung der Sanktionen könne der Vorstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt die potenziellen Auswirkungen für den Rest des Geschäftsjahres noch nicht vollständig abschätzen. Weitere negative Effekte auf Umsatz und Profitabilität seien nicht ausschließen, heißt es in der Mitteilung. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 soll überprüft werden.

In einer separaten Mitteilung hatte die spanische Tochter Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) zuvor ebenfalls vorläufige Zahlen für das zweite Geschäftsquartal vorgelegt. Demnach lag der Umsatz der Tochter bei 2,2 (Vj: 2,34) Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT vor Kaufpreisallokationen) lag bei minus 304 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 111 Millionen im Vorjahr. Zudem hat die Geschäftsführung der SGRE den Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr 2022 ausgesetzt.

Die vollständigen Geschäftszahlen der Siemens Energy AG für das zweite Geschäftsquartal sollen am 11. Mai veröffentlicht werden.

