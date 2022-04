DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LIEFERKETTEN - Chinas Pandemie-Politik und der Ukrainekrieg bedrohen erneut die globalen Lieferketten und könnten erhebliche konjunkturelle Auswirkungen haben. Der Anteil der Güter auf Schiffen, die sich aktuell nicht bewegen, liegt mit knapp 12 Prozent schon jetzt fast so hoch wie zu Spitzenzeiten 2021, wie Daten des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) zeigen, die dem Handelsblatt vorliegen. Einberechnet werden lediglich Frachtschiffe, die aktuell nicht an Häfen abgefertigt werden. Der Großteil der betroffenen Schiffe staut sich demnach vor den Häfen. (Handelsblatt)

GAS-FRACKING - Der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, fordert eine ernsthafte Prüfung des Frackings. "Grundsätzlich muss für einen schnellen Ausstieg aus russischem Gas jede Option geprüft und ernsthaft erwogen werden. Das gilt selbstverständlich für das Fracking und die Gasförderung in Deutschland", sagte Hüther der Rheinischen Post. "Neben der Frage der autonomen Verfügbarkeit ist es moralisch geboten, hierzulande alles zu tun, bevor wir andere (wie die USA) zu verstärktem Fracking mit größerer Umweltwirkung und hohen Transportkosten verpflichten." (Rheinische Post)

KRYPTOREGULIERUNG - Neue Vorschläge zur Kryptoregulierung innerhalb der Europäischen Union (EU) stoßen auf heftigen Widerstand. Blockchain-Unternehmer haben sich mit einem offenen Brief an die EU-Finanzminister gewandt. Sie warnen davor, dass in Brüssel diskutierte verschärfte Offenlegungspflichten für Krypto-Transaktionen "die digitale Innovation, das Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen in Europa", aber auch Cybersicherheit gefährden könnten.(Börsen-Zeitung)

BAFIN-SONDERBEAUFTRAGTE - Die Bafin hat gleich in zwei Banken Sonderbeauftragte entsandt. Bei der russischen VTB Bank (Europe) habe das ein Exodus der Vorstände notwendig gemacht, bei der türkischen Ziraat Bank Mängel in der Geldwäschebekämpfung, wie die Finanzaufsicht am Dienstag in separaten Mitteilungen bekannt gab. (Börsen-Zeitung)

CYBER-ATTACKEN/RUSSLAND - Die Gefahr von Hackerangriffen aus Russland ist für die Finanzbranche gestiegen, warnen die europäischen Regulierungsbehörden EBA, ESMA und EIOPA. Im Extremfall könnte demnach die Finanzstabilität ins Wanken geraten. (Börsen-Zeitung)

INFLATION/ARMUT - Ärmere Haushalte leiden nach einer Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung deutlich stärker unter der hohen Inflation als sehr gut verdienende. Am höchsten sind die Preise im März im Vergleich zum Vorjahresmonat für Familien mit zwei Kindern und niedrigem Einkommen gestiegen, nämlich um 7,9 Prozent. Die niedrigste Preissteigerung mit 6,0 Prozent verzeichneten dagegen Singles, die im Monat mehr als 5.000 Euro Nettoeinkommen zur Verfügung haben. (Süddeutsche Zeitung)

LOHNFORTZAHLUNG/RUSSLAND - Multinationale Konzerne bezahlen weiterhin fast 200.000 Mitarbeiter in Russland, obwohl sie sich verpflichtet haben, ihre Aktivitäten dort auszusetzen oder zu beenden. Eine Analyse der Financial Times zeigt, dass mindestens 188.000 Beschäftigte weiterhin auf den Lohnlisten westlicher Konzerne stehen. Während Berater ihre Angestellten in andere Länder versetzen, laufen Beschäftigte in Produktion, Einzelhandel und bei Konsumgütern Gefahr, die Hauptlast zu tragen. Dies steigert die Angst vor Massenentlassungen oder Verstaatlichungen, während die Hoffnung auf ein schnelles Ende des Krieges in der Ukraine schwindet. (Financial Times)

ENTWICKLUNGSMINISTERIUM/WELTBANK - Durch den Krieg in der Ukraine droht Ländern, die ohnehin schon instabil sind, eine Hungersnot. Bei der Weltbank will Entwicklungsministerin Schulze ein Bündnis für Ernährungssicherheit voranbringen. Vorbild solle dabei die Covax-Initiative sein, die global einen gerechten Zugang zu Corona-Impfstoffen gewährleisten will. (FAZ)

April 20, 2022

