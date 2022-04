Die Cardea Group ist seit der Übernahme der DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG Ende vergangenen Jahres mit einer börsennotierten Anleihe am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Eine Übernahme, die zunächst etwas überraschte, weil die Cardea Group als Finanzdienstleister gar keine Immobilien im Portfolio hat. Im Interview verrät uns Cardea-CEO Jordan Waring, dass es der weltweit tätige Asset Manager vor allem auf die bestehende Anleihe als zukünftiges Finanzierungsvehikel abgesehen hat und in Europa weiter expandieren möchte.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Waring, können Sie uns die Cardea Group und deren Geschäftsmodell einmal kurz vorstellen?

Jordan Waring: Cardea ist ein international tätiger Asset Manager. Dabei haben wir verschiedene Standbeine: Wir verwalten und strukturieren für institutionelle Anleger ihre Vermögenswerte. Ein weiterer Unternehmensbereich ist unsere Plattformlösung. Damit stellen wir Vermögensverwaltern eine technologisch und regulatorisch tragfähige Infrastruktur zur Verfügung, so dass sie sich komplett auf ihre Kernkompetenz, das Management der Assets, konzentrieren können. Nicht zuletzt bieten wir künftig Fondslösungen für Privatanleger an. Entsprechend ist Cardea gut diversifiziert als Finanzdienstleister aufgestellt. Wir haben unsere Wurzeln im anglo-amerikanischen Raum, wachsen in der jüngsten Vergangenheit aber auch stark in Kontinentaleuropa und Lateinamerika.

Anleihen Finder: Mit der Übernahme der DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG (jetzt: Cardea Europa AG) sind Sie nun auch mit einer Anleihe (WKN A3H2ZP) am deutschen Kapitalmarkt vertreten. Was sind die Hintergründe dieser Transaktion? Wie passt es mit Ihrem Geschäftsmodell zusammen?

"An der DESIAG war ...

