DGAP-News: GFT Technologies SE / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

GFT Technologies SE: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.06.2022 in Stuttgart mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



20.04.2022 / 10:50

Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP

- ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GFT Technologies SE Stuttgart Wertpapier-Kenn-Nummer 580060 -

- ISIN DE0005800601 Berichtigung der am 19. April 2022 veröffentlichten

Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung

der GFT Technologies SE am 1. Juni 2022

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19. April 2022 hat der Verwaltungsrat der GFT Technologies SE die ordentliche Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) auf Mittwoch, den 1. Juni 2022, ab 10:00 Uhr (MESZ) einberufen. Im Zuge der Verarbeitung durch den Bundesanzeiger hat sich in der Einberufung in den Abschnitten zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3 zu unserem Bedauern ein redaktioneller Fehler ergeben, der aus Gründen rechtlicher Vorsicht wie folgt korrigiert wird: Der vorletzte Absatz unter Tagesordnungspunkt 2 der Einberufung mit dem Wortlaut 'Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren entscheiden zu lassen.' wird gestrichen. Am Ende von Tagesordnungspunkt 3 der Einberufung wird als neuer letzter Absatz eingefügt: 'Es ist beabsichtigt, die Hauptversammlung im Wege der Einzelabstimmung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren entscheiden zu lassen.' Im Übrigen bleibt die im Bundesanzeiger am 19. April 2022 bekanntgemachte Einberufung der virtuellen ordentlichen Hauptversammlung unberührt. Stuttgart, im April 2022 GFT Technologies SE Der Verwaltungsrat

20.04.2022 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de