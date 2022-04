Europäische Aktienmärkte legen zu DE30 bricht über die lokale Marktgeometrie aus Europäische Autoverkäufe fallen den 9. Monat in Folge Die europäischen Aktienindizes notieren am Mittwoch höher, nachdem die Wall Street gestern deutlich zugelegt hat. Die meisten Blue-Chip-Indizes in Europa notieren über 1% höher. Der niederländische AEX (NED25) gehört mit einem Plus von 1,5% zu den Spitzenreitern. Der polnische WIG20 (W20) bleibt hinter seinen westeuropäischen Konkurrenten zurück, kann aber dennoch um 0,8% zulegen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Dem DE30 gelang der Ausbruch über die Widerstandszone von 14.200 Punkten, die durch die obere Grenze der Marktgeometrie ...

