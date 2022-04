Das Open Interest an den Erdgas-Futures-Märkten ist am Dienstag zum dritten Mal in Folge gesunken, dieses Mal um rund 22,3K Kontrakte, wenn man die vorläufigen Daten der CME Group berücksichtigt. Das Volumen stieg unterdessen um rund 118,6K Kontrakte, nachdem es zuvor zwei Tage in Folge gesunken war. Erdgas scheint um $7,00 gehalten Die Preise für ...

