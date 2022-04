Corpus Christi, TX, 20. April 2022 - Uranium Energy Corp (NYSE American: UEC, das "Unternehmen" oder "UEC" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/uranium-energy-corp/ ) freut sich, mitteilen zu können, dass es sich nun weitere 400.000 Pfund Uran aus US-Lagerbeständen gesichert hat und damit sein physisches Uranprogramm auf 5 Millionen Pfund U3 O8 mit Lieferterminen bis Dezember 2025 zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von ~38 $ pro Pfund erweitert. Das physische Uranprogramm von UEC stellt einen nicht realisierten Gewinn von über 125 Millionen US-Dollar dar, basierend auf dem aktuellen, von TradeTech am 19. April 2022 veröffentlichten Spotpreis von 63,25 US-Dollar pro Pfund U3 O8.

Amir Adnani, Präsident und CEO, erklärte: "Vor einem Jahr startete UEC ein physisches Uranportfolio mit 500.000 Pfund, die zu einer Urankostenbasis von weniger als 30 Dollar pro Pfund erworben wurden. Das Unternehmen hat den Umfang seines Bestandes mehr als verzehnfacht und 5 Millionen Pfund erworben, indem es zum richtigen Zeitpunkt Käufe in der Nähe der Tiefststände des Zyklus tätigte, die es uns ermöglichen, ein kostengünstiges Portfolio von ~38 $/Pfund aufrechtzuerhalten, während Uran am Spotmarkt jetzt bei über 63 $/Pfund gehandelt wird. In einer Zeit erhöhter geopolitischer Ungewissheit hat UEC den Vorteil, dass die physischen Lagerbestände in den USA sicher sind. Darüber hinaus haben wir unsere Lieferungen so gestaffelt, dass wir Uran bis Dezember 2025 erhalten und somit einen kostengünstigen Strom an physischem Uran zur Verfügung haben, während wir in diesen Uran-Bullenmarkt eintreten, der ein großes strukturelles Angebotsdefizit von mehr als 215 Millionen Pfund bis 2026 aufweist."

Das UEC-Programm für gelagertes physisches Uran in den USA ist derzeit die größte Bestandsposition eines Uranunternehmens mit Sitz in den USA und wird, wie bereits bekannt gegeben, drei wichtige Ziele unterstützen: 1) Stärkung der Bilanz des Unternehmens bei steigenden Uranpreisen; 2) Bereitstellung strategischer Bestände zur Unterstützung künftiger Verkaufs- und Vermarktungsbemühungen mit Versorgungsunternehmen, um die US-Produktion zu ergänzen und kurzfristige Cashflows zu beschleunigen; und 3) Erhöhung der Verfügbarkeit der Produktionskapazitäten von UEC in Texas und Wyoming, um spezifische Möglichkeiten für Uran US-amerikanischen Ursprungs zu verfolgen, einschließlich potenzieller Verkäufe an die US-Regierung im Rahmen des Mandats zur Einrichtung einer nationalen Uranreserve.

Aufgrund der Knappheit der heimischen Uranproduktion und des möglichen US-Importverbots für russisches Uran könnte Uran in den USA in Zukunft einen erheblichen Preisaufschlag erfahren.

Über Uranium Energy Corp

Uranium Energy Corp ist Amerikas führendes, am schnellsten wachsendes und an der NYSE American notiertes Uranbergbauunternehmen. UEC ist ein reines Uranunternehmen und treibt die nächste Generation von kostengünstigen, umweltfreundlichen ISR-Uranprojekten voran. Das Unternehmen verfügt über zwei produktionsbereite ISR-Hub-and-Spoke-Plattformen in Südtexas und Wyoming, die durch vollständig lizenzierte und betriebsbereite Aufbereitungskapazitäten in den Aufbereitungsanlagen Hobson und Irigaray verankert sind. UEC verfügt außerdem über sieben ISR-Uranprojekte in den USA, für die alle wichtigen Genehmigungen vorliegen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über weitere diversifizierte Urananlagen, darunter: 1) eines der größten physischen Uranportfolios an gelagertem U3 O8 ; 2) eine bedeutende Beteiligung an der einzigen Royalty-Gesellschaft des Sektors, Uranium Royalty Corp; und 3) eine Pipeline von Uranprojekten im Ressourcenstadium in Arizona, Colorado, New Mexico und Paraguay. Der Betrieb des Unternehmens wird von Fachleuten geleitet, die in ihrer Branche ein anerkanntes Profil für hervorragende Leistungen haben, ein Profil, das auf jahrzehntelanger praktischer Erfahrung in den wichtigsten Bereichen der Uranexploration, -erschließung und -förderung beruht.

Kontakt Uranium Energy Corp Investor Relations unter:

Toll Free: (866) 748-1030

Fax: (361) 888-5041

E-Mail: info@uraniumenergy.com

Börseninformationen:

NYSE American: UEC

WKN: AØJDRR

ISIN: US916896103

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Safe-Harbor-Erklärung

Mit Ausnahme der hierin enthaltenen Aussagen über historische Fakten stellen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen und kanadischen Wertpapiergesetze dar. Diese Aussagen beziehen sich auf Analysen und andere Informationen, die auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Alle anderen Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (häufig, aber nicht immer, unter Verwendung von Worten oder Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "nicht erwartet", "plant", "schätzt" oder "beabsichtigt", oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse "ergriffen werden können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und sollten als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die tatsächlichen Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Abweichungen bei den zugrundeliegenden Annahmen im Zusammenhang mit der Schätzung oder Realisierung von Mineralressourcen, die Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung von Programmen und die daraus resultierende Verwässerung, die durch die Beschaffung von Kapital durch den Verkauf von Aktien verursacht wird, Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf jene, die mit der Umwelt, Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen, Erlaubnissen oder Finanzierungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauaktivitäten, Rechtsstreitigkeiten oder Anspruchseinschränkungen beim Versicherungsschutz verbunden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben wurden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Viele dieser Faktoren liegen außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung und in allen Dokumenten, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, und die sich auf das Unternehmen und die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen auswirken können, sind in den vom Unternehmen bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Für zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beansprucht das Unternehmen den Schutz des Safe Harbor für zukunftsgerichtete Aussagen, der im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu ergänzen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65364Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65364&tr=1



