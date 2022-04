- Der Markt für Zertifikate für erneuerbare Energien wurde im Jahr 2021 auf 12,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 100 Milliarden US-Dollar erreichen

- Die MintCarbon.io-Plattform des Unternehmens ist in der Lage, die Generierung von RECs in Form von NFTs ebenso nahtlos zu ermöglichen wie für Emissionszertifikate

Calgary, Kanada - 20. April 2022 - DeepMarkit Corp. ("DeepMarkit" oder das "Unternehmen") (TSXV: MKT) (OTC: MKTDF) (FWB: DEP), ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den globalen Markt für Emissionszertifikate in die leichter zugängliche digitale Wirtschaft zu überführen, indem es Zertifikate in Form von nicht-fungiblen Tokens ("NFTs") generiert, freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine strategische Initiative gestartet hat, um die Generierung von Zertifikaten für erneuerbare Energien (Renewable Energy Certificates, "RECs") in Form von NFTs über seine proprietäre MintCarbon.io-Plattform zu prüfen. RECs, die auch als Green Tags oder handelbare Zertifikate für erneuerbare Energien bezeichnet werden, sind immaterielle Energierohstoffe, die als Nachweis dienen, dass eine Megawattstunde ("MWh") Strom aus einer anspruchsberechtigten erneuerbaren Energiequelle erzeugt wurde. Der weltweite REC-Markt wurde 2021 auf 12,7 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird bis 2030 voraussichtlich 100 Milliarden US-Dollar erreichen.1 Zum Vergleich: Der Markt für freiwillige Emissionszertifikate überstieg im November 2021 einen Marktwert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar.2

Die weltweit steigende Nachfrage nach Elektrizität sowie Unternehmensrichtlinien zur Erreichung bestimmter Ziele für den Verbrauch erneuerbarer Energien in Verbindung mit dem wachsenden Marktanteil erneuerbarer Energien treiben das Wachstum des REC-Markts voran. Bis vor kurzem wurde das Wachstum dieses Markts durch undurchsichtige Vorschriften, allgemeine Unzugänglichkeit und mangelndes Bewusstsein unter Entwicklungsländern, die von einer transparenten, leicht zugänglichen Plattform wie MintCarbon.io profitieren könnten, gebremst. Es wird erwartet, dass MintCarbon.io bei der Unterstützung von Projekten eine wichtige Rolle spielen wird, indem es eine zusätzliche Möglichkeit der Monetarisierung bietet. Zugleich ermöglicht die Plattform neue Formen des Engagements sowie eine bessere Darstellung der Geschichte von Projekten.

Kommentar des Managements

"RECs stellen für DeepMarkit ein bedeutendes Marktsegment dar. Basierend auf dem Input des DeepMarkit-Entwicklungsteams, der Fähigkeit der MintCarbon.io-Plattform, RECs nahtlos zu integrieren, kombiniert mit dem positiven Feedback, das wir von Teilnehmern aus dem Sektor der erneuerbaren Energien erhalten haben, war es für uns eine leichte Entscheidung, den Einstieg in diesen Markt zu erkunden, während wir gleichzeitig unserem aktuellen Modell zur Generierung von Emissionszertifikaten voll und ganz verpflichtet bleiben", sagte Ranjeet Sundher, Interim CEO von DeepMarkit.

Über DEEPMARKIT

DeepMarkit Corp. ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, den Zugang zum Markt für freiwilligen CO2-Ausgleich zu demokratisieren, indem es Gutschriften in nicht-fungible Token ("NFTs") münzt. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol "MKT" gehandelt. DeepMarkits hundertprozentige Tochtergesellschaft First Carbon Corp. ("FCC") ist ein Softwareinfrastruktur-Unternehmen, das in der Tokenisierungs-Vertikale der Blockchain operativ tätig ist. FCCs wichtigstes Asset, MintCarbon.io, ist eine webbasierte Software-as-a-Service-Plattform, welche die Prägung von Emissionszertifikaten in NFTs (gemäß Standard ERC-1155) oder anderen sicheren Token (gemäß Standard ERC-20) ermöglicht. MintCarbon.io befindet sich derzeit in der Testphase und FCC rechnet mit einem offiziellen Start der Plattform in naher Zukunft.

Im Namen von:

DEEPMARKIT CORP.

"Ranjeet Sundher"

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Ranjeet Sundher, Interim CEO

Tel: 403-537-0067

E-Mail: corp@deepmarkit.com

Web: www.deepmarkit.com

Twitter: @DeepMarkit

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich Aussagen zu den Geschäfts- und Unternehmensplänen des Unternehmens und Aussagen zu den Absichten des Unternehmens, in den REC-Markt einzusteigen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von DeepMarkit liegen, erheblich von den vorhergesagten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem eine Änderung der Geschäftsstrategie des Unternehmens oder das Scheitern des Eintritts in den REC-Markt aus regulatorischen oder anderen Gründen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und DeepMarkit übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch das Wertpapierrecht vorgeschrieben.

FUSSNOTEN

"Renewable Energy Certificate Market Size Worth Around US$ 100.96 Bn by 2030", Precedent Research, abgerufen am 18. April 2022, https://www.globenewswire.com/news-release/2021/12/15/2352850/0/en/Renewable-Energy-Certificate-Market-Size-Worth-Around-US-100-96-Bn-by-2030.html "Voluntary Carbon Markets Top $1 Billion in 2021 with Newly Reported Trades, a Special Ecosystem Marketplace COP26 Bulletin", Ecosystem Marketplace, abgerufen am 18. April 2022, https://www.ecosystemmarketplace.com/articles/voluntary-carbon-markets-top-1-billion-in-2021-with-newly-reported-trades-special-ecosystem-marketplace-cop26-bulletin/

QUELLE: DEEPMARKIT CORP.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65359Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65359&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA24380K3038Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA24380K3038