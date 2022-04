NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Safran vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Analyst David Perry rechnet laut einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie mit einem schwachen ersten Quartal im Verkehrsflugzeuge-Bereich, was aber nichts an seinen mittelfristig positiven Erwartungen ändern. Safran dürfte über eine solide Umsatzentwicklung berichten, könnte aber vor Herausforderungen für den Ausblick durch Lieferprobleme von Boeing, den schwachen chinesischen Flugverkehr und Auswirkungen des Ukrainekriegs warnen./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:29 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2022 / 09:32 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000073272

