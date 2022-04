Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen um über sieben Prozent. Wer weniger Geld in der Tasche hat, kann auch weniger sparen. Das macht sich besonders bei den 25- bis 34-Jährigen bemerkbar. Statt Geld auf die Seite zu legen, müssen sich einige Deutsche bereits an Ersparnissen bedienen, um die gestiegenen Preise auszugleichen. Schuld ist die steigende Inflation. Das statistische Bundesamt gibt monatlich die Veränderungen des Verbraucherpreisindex an, also wie sich die Kosten für alltägliche Güter und Dienstleistungen verändern. Im März stiegen die Preise um 7,3 Prozent - so ...

