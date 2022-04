DJ Habeck betont Dringlichkeit weiterer Waffenlieferungen für Ukraine

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Dringlichkeit weiterer Waffenlieferungen an die Ukraine unterstrichen und zugleich das Prinzip erläutert, nach dem Deutschland seine Unterstützung ausbauen will. "Die Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine ist nicht nur gegeben, sondern auch dringlich", sagte Habeck der Rheinischen Post. "Daher begrüße ich ausdrücklich die Linie des Kanzlers und die gestern von ihm eröffnete Perspektive: Deutschland setzt sich intensiv dafür ein, dass im internationalen Verbund schnell und pragmatisch das Gerät geliefert werden kann, was unmittelbar einsatzfähig ist und in dieser neuen Phase des Krieges gebraucht wird", betonte der Vizekanzler.

Es geht nach seinen Angaben darum, "quasi Ringtausche zu organisieren: Das, was in anderen Ländern schnell an einsetzbarem Gerät und Waffen jetzt unmittelbar lieferbar ist, wird in die Ukraine geliefert und Deutschland schiebt dann in diese Länder zeitnah Ersatz nach". Laut dem Wirtschaftsminister verfügt der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall über ausgemusterte Leopard-Panzer, auch Marder-Panzer würden in Deutschland stehen. Nach Angaben der Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft stünden knapp 100 Leopard-Panzer aus dänischen Beständen in Flensburg. "Sie sind nicht sofort einsatzfähig, sondern müssen in Stand gesetzt werden, was ein paar Monate dauert. Andere Waffen müssen noch produziert werden und könnten bei Ringtauschen helfen", erläuterte Habeck.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte der Ukraine nach einer Schaltkonferenz mit Partnerländern am Dienstag weitere Waffenlieferungen zugesagt und dabei das Prinzip des Ringtausches angedeutet. Nato-Partner, die der Ukraine Waffen sowjetischer Bauart liefern, könnten demnach Ersatz aus Deutschland erhalten. Scholz hatte auch erklärt, die Regierung gehe mit der Ukraine eine Industrieliste durch und werde die Lieferungen daraus bezahlen. Es gehe um "Waffen mit erheblicher Auswirkung". Deutschland handele in enger Abstimmung mit seinen Partnern, hatte Scholz betont und erklärt: "Deutsche Alleingänge wären falsch." Von einer direkten Lieferung schwerer Waffen hatte der Kanzler auch auf Nachfrage nicht gesprochen.

April 20, 2022 07:58 ET (11:58 GMT)

