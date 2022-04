Cancom springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund zwei Prozent aus. Damit notiert der Wert nun bei 49,44 EUR. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Achtung: Jetzt einsteigen? Oder doch lieber alles Cancom-Aktien verkaufen? Unsere große Prognose finden Sie in der brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei lesen können.

Kursverlauf von Cancom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Cancom-Analyse einfach hier klicken.

Auch wenn dieser Anstieg für die Bullen ein kleiner Siegeszug ist, bleiben doch noch dunkle Wolken am Himmel. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Dieser Bremsbereich ist bei 47,20 EUR zu finden. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Anleger, die von der Aktie nicht überzeugt sind, könnten die festeren Kurse zum Leerverkauf nutzen. Schließlich erhöhen die gestiegenen Kurse die Renditechancen. Anleger, die mittel- und langfristig an Cancom glauben, sehen sich hier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...