Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax hält Gewinne bei gut 14 300 Punkten Nach dem verhaltenen Start in die Handelswoche hält sich der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch deutlich im Plus. Mit Rückenwind der US-Börsen bewahrte sich der Dax am frühen Nachmittag einen Gewinn von 1,16 Prozent. Mit 14 317 Punkten verschaffte sich der deutsche Leitindex einen gewissen Abstand auf die Marke von 14 000 Zählern. weiterlesen Devisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...