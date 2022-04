Duisburg (ots) -Pepco, einer der führenden europäischen Einzelhändler, wird ab sofort auch in Deutschland präsent sein. Am 28. April öffnet die erste Pepco-Filiale in Berlin im Einkaufszentrum Boulevard Berlin. Das Sortiment umfasst hochwertige Kleidung für die ganze Familie und Haushaltswaren zu günstigen Preisen.Klépierre freut sich über den Vermietungserfolg. Markus Schwarting, Head of Leasing Territory Klépierre: "Pepco fügt sich auf einer Größe von 550 Quadratmeter Handelsfläche perfekt in den Branchenmix des Centers sowie der Nachfrage-Situation im bis nach Potsdam reichenden Einzugsgebiet ein. Ein toller Start für unsere Vermietungsambitionen im Drittgeschäft für andere Investoren".Pepco bietet Familien alle Produkte für eine preisbewusste Haushaltsführung einschließlich Fashion für Kinder, Herren- und Damenbekleidung, Modeaccessoires, Schuhe, Spielzeug, Haushaltswaren und Dekoartikel.ÜBER KLÉPIERREAls einer der führenden Investoren und Betreiber von Shoppingcentern in Europa vereint Klépierre Kompetenz in den Bereichen Entwicklung, Vermietung, Immobilien und Asset Management. Insgesamt heißt Klépierre Hunderte von Millionen Shoppingcenter-Kunden in über 10 europäischen Ländern pro Jahr willkommen. Allein in Deutschland und in den Niederlanden werden jährlich rund 80 Millionen Kunden in den Einkaufszentren der Klépierre-Gruppe begrüßt, unter anderem in: Centrum Galerie Dresden, Forum Duisburg, Hoog Catharijne Utrecht und Alexandrium Rotterdam. Zum Stichtag 31.12.2021 beläuft sich der Portfolio-Wert des Unternehmens auf 21,7 Mrd. Euro. Klépierre hält eine Mehrheitsbeteiligung an Steen & Strøm (56,1 %), dem marktführenden Eigentümer und Betreiber von Shoppingcentern in Skandinavien. Klépierre ist ein französischer Real-Estate-Investment-Trust und als Aktiengesellschaft an der Euronext Paris gelistet und in den Indizes CAC Next 20 und EPRA Euro Zone enthalten. Außerdem ist das Unternehmen in folgenden Nachhaltigkeitsindizes enthalten: CAC 40 ESG, MSCI Europe ESG Leaders, FTSE4Good und Euronext Vigeo Europe 120. Darüberhinaus hat Klépierre erneut die Bestbewertung A der Non-Profit-Organisation CDP erzielt. Mit den vorgenannten Auszeichnungen und Initiativen bekennt sich Klépierre proaktiv zur Nachhaltigkeit und dem Kampf gegen den Klimawandel.Pressekontakt:Nidal SadeqHead of Marketing & CommunicationsKlépierre Management Deutschland GmbHnidal.sadeq(at)klepierre.comTel: +49(0)203 419615 33Original-Content von: Klépierre Management Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122795/5200980