Die Wall Street hat einen starken Handelstag hinter sich. Heute deutet sich vorbörslich die nächste positive Performance an. Die großen Indizes sind leicht im Plus. Für die ganz großen Ausschläge sorgt allerdings die Bilanzsaison. Bei den Einzelthemen geht es heute um Netflix, Walt Disney, Roku, Procter & Gamble, IBM, Costco und Raytheon. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Johanna Krämer, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.