NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch etwas von ihren jüngsten Verlusten erholt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,13 Prozent auf 119,27 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 2,89 Prozent. Sie entfernte sich wieder von dem am Vortag bei 2,98 Prozent erreichten Höchststand seit Ende 2018.

Börsianer sprachen von einer Gegenbewegung nach den deutlichen Kursverlusten seit Anfang März. Generell aber stehen die Märkte weiter unter Druck. Schließlich hält der Inflationsdruck an.

Im Handelsverlauf gerät der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed in den Blick. Er könnte Hinweise darauf liefern, wie gut die US-Wirtschaft die steigenden Zinsen verkraftet. Die Fed hat die Leitzinsen zur Bekämpfung der hohen Inflation bereits erhöht und weitere Schritte signalisiert./la/jsl/jha/