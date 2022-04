Amaro, Italien (ots/PRNewswire) -Eurotech formalisiert die Umsetzung eines Rebranding-Prozesses, der mit der Annahme eines neuen Payoffs, eines neuen Logos und neuer Unternehmensfarben im Einklang mit der Unternehmensstrategie beginnen wird.Der neue Slogan "Unleashing the Power of the Edge" spiegelt die neue Positionierung des Unternehmens als führender IoT-Edge-Anbieter wider. Es ist auch ein Hinweis auf die intelligenten Anwendungen und Produkte der nächsten Generation, die durch KI angetrieben werden, und auf die Rolle von Eurotech bei der Beschleunigung der Innovationsprozesse seiner Kunden und Partner durch die Ermöglichung von Edge AI.Das für das neue Logo gewählte Violett ist richtungsweisend und erinnert darüber hinaus an die allererste Farbe, die für das Logo von Eurotech verwendet wurde: eine Hommage an die Geschichte des Unternehmens, aber gleichzeitig auch ein starkes Statement für seine Werte und seine Vision für die Zukunft.Die Schrift ist modern, fett und einfach. Die abgerundeten Buchstaben wie das erste "e" erinnern an die Form des Eurotech-Symbols, ein weiteres Element, das eine Brücke zwischen der Geschichte der Marke und der Zukunft des Unternehmens schlägt."In diesem Jahr feiert Eurotech sein 30-jähriges Bestehen: In seiner Geschichte war das Unternehmen immer ein führender Akteur in Sachen Innovation und digitaler Transformation, angefangen als Anbieter von Embedded-Modulen bis hin zu einem führenden Anbieter von IoT-Edge-Lösungen für unternehmenskritische Anwendungen", so Paul Chawla, CEO von Eurotech. "Das neue Logo soll das Unternehmen in die Zukunft führen und gleichzeitig seinen Wurzeln treu bleiben."Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1799825/Eurotech_Logo.jpgPressekontakt:Federica Maion,+ 39 348 500 00 28,federica.maion@eurotech.comOriginal-Content von: Eurotech SPA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132124/5201018