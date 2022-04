Langsam wird's eng für die Nel Aktie könnte man denken, überall werden GW-Kapazitäten für Elektrolyseure förmlich aus dem Boden gestampft. ABER die kanadische RBC ist sich sicher - Nel ist"eine der besten Wetten" im Wasserstoffsektor. Und heute hat man in Heroya bei NEL ASA (ISIN: NO0010081235) bestimmt keine Gedanken an die Produktionsstätten für Elektrolyseure in Gladstone (AUS, 2GW), Richmond (USA, 2,5 GW), Berlin (D, "mehrere GW), Jamnagar (I, 2,5 GW) usw. Nein ,heute wird offiziell "diese wegweisende neue Anlage in Herøya" eröffnet. Sie "verfügt derzeit über eine Produktionskapazität von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...