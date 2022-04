ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Aktuelle Daten zeigten ein nachlassendes Wachstum des globalen Reifenmarktes, schrieb Analyst David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Absatzmix bleibe aber vorteilhaft. Insgesamt blickt der Experte weiter positiv auf den Reifenmarkt. Die Jahresziele der Unternehmen schienen noch in Reichweite./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2022 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2022 / 18:03 / GMT



ISIN: DE0005439004

