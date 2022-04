DJ Baubranche pocht auf Verlässlichkeit bei energetischer Neubauförderung

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Verbände der deutschen Baubranche haben mit Kritik auf den Stopp der erst am Morgen wieder gestarteten Neubauförderung von effizienten Gebäuden (EH 40/EG40) reagiert. "Der erneute Förderstopp beim heute erst wieder angelaufenen EH40-Neubauprogramm ist ein zweites Fiasko mit Ansage", sagte der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, Axel Gedaschko. Es sei vollkommen klar gewesen, dass die vorgesehene 1 Milliarde Euro angesichts des riesigen Bedarfs niemals ausreichen würde. "Jetzt ist die grundlegend notwendige Unterstützung für das klimaschonende, bezahlbare Bauen innerhalb von Stunden wieder zum Erliegen gekommen." Planungssicherheit und Verlässlichkeit seien in dieser von Unsicherheit geprägten Zeit aber wichtiger denn je.

"Wir bitten die Bundesregierung dringend, schnellstmöglich eine dauerhafte und verlässliche Förderung für klimaschonenden, bezahlbaren Wohnungsbau einzusetzen", erklärte Gedaschko. Gerade angesichts der aktuellen Herausforderungen für das Bauen und Wohnen habe das höchste Priorität. Unter den aktuellen Bedingungen sei "bezahlbares, klimaschonendes Bauen schlicht unmöglich". Die sozial orientierten Wohnungsunternehmen müssten bereits begonnene sowie geplante Neubauprojekte stoppen und auf Eis legen, weil sie finanziell nicht mehr machbar seien. "Mit Blick auf die Neubau- und Klimaziele des Regierung ist es fünf nach Zwölf", warnte Gedaschko.

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, erklärte, das abrupte Förder-Aus sei "leider zu erwarten" gewesen. Das ab Donnerstag als Förderbedingung zum Tragen kommende Qualitätssiegel Nachhaltiges Bauen (QNB) werde für viele Bauwillige ein Hemmnis darstellen, da es noch nicht genug Kapazitäten zur Vergabe gebe. "Wir brauchen deshalb jetzt schnell eine verlässliche und verstetigte Neubauförderung, damit für alle Beteiligten Planungssicherheit besteht", forderte auch er. Sonst könnten die ehrgeizigen Wohnungsbauziele der Bundesregierung nicht erreicht werden.

Die am Morgen erneut gestartete energetische Neubauförderung hatte nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums zu einem hohen Antragseingang geführt. So sei das zur Verfügung stehende Budget von 1 Milliarde Euro für das Programm EH/EG40 mit modifizierten Förderbedingungen bereits im Laufe des Vormittags ausgeschöpft worden. "Das bedeutet, dass die Stufe 1 der neuausgerichteten Neubauförderung bereits heute beendet werden musste", hatte das Ministerium erklärt. Ab Donnerstag starte bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) die Stufe 2 der überarbeiteten Neubauförderung im Programm "EH 40-Nachhaltigkeit", die eine Neubauförderung nur noch in Kombination mit dem QNG ermögliche. Die Stufe 2 der Neubauförderung läuft laut dem Ministerium bis zum 31. Dezember. Danach ist ein neues Programm "Klimafreundliches Bauen" vorgesehen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte die Bewilligung von Anträgen zur energetischen Neubauförderung Ende Januar mit einem vorläufigen Programmstopp belegt, weil es für die Billigung weiterer Anträge keine ausreichende Deckung mehr gegeben hatte. Der kurzfristige Schritt war auf Entsetzen in der Branche gestoßen. Auch die Pläne für die künftige Förderung waren in der Folge bereits kritisiert worden.

April 20, 2022 09:45 ET (13:45 GMT)

