Seoul, Südkorea und Long Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der neue Intraoralscanner i700 wireless basiert auf der neuesten MEDIT-Technologie, ist leicht, schnell, genau und jetzt auch kabellos.Anknüpfend an die bewährte Technologie und den Erfolg des i700 Intraoralscanners kündigt MEDIT die Einführung des i700 wireless an, der als kabelloser Scanner mit der gleichen Geschwindigkeit, Genauigkeit und Leichtigkeit konzipiert wurde."Wir hören unseren Kunden unermüdlich zu, um ihnen ein Höchstmaß an Kundenbetreuung zu bieten, und das ist der Kern unserer kontinuierlichen Weiterentwicklung", sagte GB Ko, CEO von MEDIT. "Unser neues Modell i700 wireless ist mit seinen herausragenden Funktionen und seinem leistungsstarken, langlebigen Akku ein echter Wendepunkt."Der leichte und optimal ausbalancierte i700 wireless bietet ein reibungsloses und schnelles Scan-Erlebnis ohne Kabel und nutzt die kabellose Kommunikationstechnologie der nächsten Generation. Ein Akku ermöglicht 1 Stunde kontinuierliches Scannen und 8 Stunden im Standby-Modus. Die superschnelle Kamera nimmt bis zu 70 Bilder pro Sekunde auf und sammelt bei jedem Scannvorgang Daten in realistischen Farben für gestochen scharfe Bilder. Das aktualisierte Design verfügt über eine umkehrbare Spitze und einen breiteren Scanbereich, der ein einfaches, komfortables Scannen in jedem Winkel ohne Bewegungseinschränkungen ermöglicht. Um dem COVID-19-Problem entgegenzuwirken, kann der Arzt mit einer praktischen Fernbedienungstaste die Scandaten direkt überprüfen und den Patienten zeigen, ohne sich Sorgen um eine Kreuzkontamination machen zu müssen. Die selbstdesinfizierende UV-C-LED hält das Gerät zusätzlich sauber. Der i700 wireless läuft mit MEDIT Link, der Software von MEDIT, die eine Integration mit verschiedenen anderen CAD/CAM-Anbietern sowie mit den beliebten MEDIT-Apps wie Medit Design, Smile Design, Ortho Simulation, Model Builder, Crown Fit und mehr ermöglicht."Der i700 wireless ist mit der neuesten MEDIT-Technologie ausgestattet und setzt unser Engagement fort, mit besseren Werkzeugen und Lösungen eine überzeugende und voll zufriedenstellende Erfahrung in der digitalen Zahnmedizin zu bieten", fügt GB Ko hinzu.Über MEDIT MEDIT ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Messlösungen für Zahnkliniken und -labore, einschließlich Intraoralscannern, die auf der eigenen patentierten Spitzentechnologie basieren. Das Unternehmen entwickelt außerdem Plattformlösungen für die digitale Zahnmedizin, die kollaborative Arbeitsabläufe unterstützen. Das Ziel des Unternehmens ist es, innovative Technologie und Produkte höchster Qualität anzubieten, um ein gemeinsames Wachstum für alle Partner zu gewährleisten. Der Hauptsitz von MEDIT befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen hat auch Vertretungen in Amerika und Europa und verfügt über ein weltweites Netz von Händlern in über 100 Ländern.Ausführliche Informationen über MEDIT-Produkte und -Software finden Sie auf der offiziellen Website von MEDIT (www.medit.com/, https://www.i700wireless.com/) und für andere Inhalte besuchen Sie bitte die offizielle MEDIT YouTube-Seite (youtube.com/user/meditcompany) und andere Social Media Kanäle (instagram.com/meditcompany/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1798432/1st__Medit_image.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1798433/2nd__Medit_image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpgPressekontakt:Inhyeok Jang,inhyeok.jang@medit.comOriginal-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134479/5201096