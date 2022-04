DJ MÄRKTE USA/Wall Street zum Start uneinheitlich - Netflix bricht ein

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street ist zur Wochenmitte uneinheitlich in den Handel gestartet, nachdem die US-Börsen am Vortag deutliche Gewinne verzeichnet hatten. Der Dow-Jones-Index notiert kurz nach der Startglocke 0,9 Prozent höher bei 35.216 Punkten. Der S&P-500 legt um 0,4 Prozent zu. Der Nasdaq-Composite notiert indessen nahezu unverändert.

An dem übergeordnet unruhigen Marktumfeld hat sich indessen wenig geändert. Neben dem Ukrainekrieg sind die hohe Inflation und die hohen Marktzinsen die bestimmenden Faktoren.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn werden Daten zu den Hausverkäufen für März erwartet. Zudem werden die offiziellen Daten zu den Rohöllagerbeständen veröffentlicht. Die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hatten einen Rückgang in der zurückliegenden Woche um 4,5 Millionen Barrel verzeichnet. Die Benzinbestände erhöhten sich indessen um 2,9 Millionen Barrel. Im späteren Verlauf wird die Federal Reserve überdies ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" vorlegen.

Der Fokus der Anleger richtet sich zudem auf die auf vollen Touren laufende Berichtssaison. Hier steht die Frage im Raum, ob die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten an die Endabnehmer weitergeben konnten.

"Wir leben in einem Jahr mit höherer Inflation, und das wird für einige Unternehmen Probleme mit sich bringen", so Luc Filip, Investment-Leiter bei SYZ Private Banking. "Was wir versuchen zu bewerten, ist die Preissetzungsmacht eines Unternehmens, einige werden ihre Rentabilität unter Druck geraten sehen, wenn sie diese nicht haben", so Filip.

Erst nach Handelsschluss werden Geschäftszahlen von Tesla, Alcoa und United Airlines erwartet.

Netflix brechen nach schwachen Zahlen ein

Bereits am Vorabend haben Netflix und IBM ihre Quartalszahlen vorgelegt. Der Streamingdienst Netflix verbuchte global ein Minus der Nutzerzahl im ersten Quartal und geht von weiteren Rückgängen aus. Das Unternehmen litt unter einem schärferen Wettbewerb. Mit dem Kundenschwund verfehlte das Unternehmen auch die eigene Prognose eines Wachstums deutlich. Die Aktie bricht um 31,7 Prozent ein.

Beim IT-Spezialisten IBM (+4,9%) waren die Geschäftszahlen besser als geschätzt. Die Erlöse stiegen auf 14,2 (Vorjahr: 13,19) Milliarden Dollar. Getrieben wurde das Erlöswachstum nicht zuletzt vom 14-prozentigen Umsatzwachstum der Hybrid-Cloud-Plattform.

Procter & Gamble Co. (+2,7%) hat im vergangenen Quartal mit 10 Prozent den stärksten organischen Umsatzanstieg seit mindestens zwanzig Jahren verzeichnet. Die Verbraucher gaben trotz der Inflation und einer drohenden Rezession mehr für Haushaltswaren wie Pampers-Windeln und Gillette-Rasierer aus.

Für die Aktien von Lululemon Athletica geht es um 0,1 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Yoga-Bekleidung sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: Bis 2026 will das Unternehmen seinen Umsatz auf 12,5 Milliarden Dollar verdoppeln.

Abbott Laboratories hat im ersten Quartal von seinen Corona-Tests profitiert. Das Diagnostikunternehmen steigerte Gewinn und Umsatz deutlich. Es erhöhte zudem die Prognose für den Umsatz mit Corona-Tests im Gesamtjahr, senkte aber den Gewinnausblick. Die Aktie gibt 0,8 Prozent nach.

Der US-Börsenbetreiber Nasdaq (-3,5%) hat im ersten Quartal trotz eines Erlöswachstums weniger verdient. Die Dividende soll dennoch steigen, außerdem kündigte der Konzern einen Aktiensplit an.

Anleihe-Renditen kommen zurück - Dollar gibt nach

Am Anleihemarkt geben die Renditen etwas nach, nachdem sie zuletzt mit der Erwartung steigender Leitzinsen kräftig zugelegt hatten. Die Rendite zehnjähriger Papiere sinkt um 4,6 Basispunkte auf 2,89 Prozent.

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar mit den sinkenden Marktzinsen schwächer. Der Dollarindex verliert 0,5 Prozent.

Nachdem die Ölpreise am Vortag aufgrund von Sorgen um die globale Öl-Nachfrage deutlich zurückgekommen sind, steigen sie nun wieder etwas. Die Blicke richten sich nun auf die offiziellen Bestandsdaten der Energy Information Administration (EIA).

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.215,68 +0,9% 304,48 -3,1% S&P-500 4.481,14 +0,4% 18,93 -6,0% Nasdaq-Comp. 13.616,46 -0,0% -3,19 -13,0% Nasdaq-100 14.198,60 -0,1% -11,66 -13,0% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,60 +0,0 2,60 186,8 5 Jahre 2,89 -2,6 2,92 163,3 7 Jahre 2,92 -3,8 2,96 148,1 10 Jahre 2,89 -4,6 2,94 138,3 30 Jahre 2,94 -5,4 3,00 104,5 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Uhr Di, 17:57 Uhr % YTD EUR/USD 1,0843 +0,5% 1,0812 1,0788 -4,6% EUR/JPY 138,69 -0,3% 139,12 138,71 +6,0% EUR/CHF 1,0281 +0,1% 1,0285 1,0231 -0,9% EUR/GBP 0,8298 -0,0% 0,8302 0,8294 -1,2% USD/JPY 127,91 -0,8% 128,68 128,58 +11,1% GBP/USD 1,3064 +0,5% 1,3024 1,3008 -3,5% USD/CNH (Offshore) 6,4466 +0,4% 6,4237 6,4133 +1,5% Bitcoin BTC/USD 41.821,74 +1,3% 41.451,37 41.467,13 -9,5% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 103,20 102,56 +0,6% 0,64 +39,6% Brent/ICE 107,90 107,25 +0,6% 0,65 +40,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.945,80 1.950,35 -0,2% -4,55 +6,4% Silber (Spot) 25,04 25,17 -0,5% -0,13 +7,4% Platin (Spot) 983,08 995,36 -1,2% -12,28 +1,3% Kupfer-Future 4,64 4,73 -1,9% -0,09 +4,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2022 09:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.