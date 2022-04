DJ TABELLE/EZB: Anleihebestände wachsen in Vorwoche etwas langsamer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleihebestände der Zentralbanken des Eurosystems sind in der Woche zum 15. April 2022 im Rahmen der Anleihekaufprogramme APP und PEPP schwächer als in der Vorwoche gestiegen. Obwohl die Nettokäufe im März beendet wurden, stiegen die Bestände unter dem Pandemiekaufprogramm PEPP um 5 Milliarden Euro. Das dürfte das Ergebnis von Inkongruenzen zwischen Fälligkeiten und Reinvestitionen gewesen sein, die auch in der Phase der Nettokäufe spürbar waren.

=== Angaben in Milliarden Euro 15.04.22 08.04.22 Änderung Vorwoche APP* gesamt 3.208,926 3.192,739 +16,187 +14,740 --öff. Anleihen 2.550,693 2.535,814 +14,879 +11,895 --Unternehmensanleihen 333,248 332,848 +0,400 +1,785 --Covered Bonds 297,686 296,844 +0,842 +0,833 --ABS 27,299 27,233 +0,066 +0,227 PEPP** gesamt 1.701,050 1.695,744 +5,306 +0,387 APP und PEPP gesamt 4.909,976 4.888,483 +21,493 +15,127 ===

- Quelle Daten: EZB

- die Zahlen beinhalten Käufe bis zum Mittwoch vor dem Stichtag

* Asset Purchase Programme (APP)- Die APP-Bestände sollen bis mindestens zum Ende des zweiten Quartals erhöht werden. Das monatliche Kaufvolumen beträgt im April 40 Milliarden Euro, im Mai soll es auf 30 Milliarden sinken und im Juni auf 20 Milliarden. Im dritten Quartal dürften die Nettokäufe eingestellt werden. Nationale Zentralbanken kaufen öffentliche Anleihen auf eigenes Risiko, Wiederanlage von Tilgungsbeträgen innerhalb eines Jahres und so lange wie nötig.

** Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) - Das PEPP wurde Ende März beendet, seitdem legen die Nationale Zentralbanken nur noch die Tilgungsbeträge wieder an. Sie kaufen öffentliche Anleihen auf eigenes Risiko, volle Wiederanlage bis Ende 2024. Die EZB veröffentlicht alle zwei Monate Details.

April 20, 2022 10:21 ET (14:21 GMT)

