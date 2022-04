Heineken mit stabilem Wachstum trotz Situation in der Ukraine

Werbung



Das Unternehmen gab seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal bekannt. Außerdem: Im HSBC-Webinar mit dem Titel "Der Start in die Dividendensaison - was sie bei Derivaten beachten sollten" diskutiert HSBC Produktexperte Julius Weiß was es bei der Auswirkung von Dividenden auf Derivate zu beachten gilt.



Der weltweit zweitgrößte Bierbrauer gab am Mittwochmorgen Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 bekannt. Während die Menge der insgesamt abgesetzten Biermenge im Vorjahresvergleich um 5,2 Prozent gestiegen ist, konnte Heineken den Gesamtumsatz ebenfalls um 35,9 Prozent auf etwa 7 Milliarden Euro steigern. Insgesamt hält das Unternehmen trotz wachsenden makroökonomischer Unsicherheiten und dem Rückzug aus Russland weiter an der bisher ausgegebenen Jahresprognose fest. Für das Jahr 2022 erwartet das Management eine leichte Verbesserung der Gewinnmarge sowie weiter steigende Umsätze.





Mit dem Frühjahr und dem Start in die Berichtssaison fangen auch die Dividendenausschüttungen vieler Unternehmen an. HSBC-Produktexperte Julius Weiß diskutiert am 20.04.2022 um 18:30 Uhr im Rahmen des HSBC-Webinars mit dem Titel "Der Start in die Dividendensaison - was sie bei Derivaten beachten sollten" wie sich Dividenden auf Derivate wie beispielsweise Optionsscheine und Open End-Turbo-Zertifikate auswirken. Interessierte können sich über den entsprechenden Link in die kostenlose Zoom-Veranstaltung einwählen.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?