Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 20.04.2022

Kursziel: 25,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



Wolftank-Adisa schließt Pilotprojekt erfolgreich ab und treibt Wasserstoffaktivitäten voran



Nach der Bekanntgabe der Kooperation zwischen der Wolftank Hydrogen GmbH und SFC Energy AG im Bereich der klimaneutralen Notstromversorgung im März 2022 konnte jüngst das erste gemeinsame Pilotprojekt umgesetzt werden. Hierbei wurde ein Notstromaggregat für das führende italienische Telekommunikationsunternehmen TIM installiert. Es folgte nun die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Telecom Italia für die Entwicklung, Lieferung und Installation eines Wasserstoff-Notstrom-Versorgungssystems für eine TIM-Schaltzentrale im norditalienischen Trient.

Kooperation mit SFC trägt erste Früchte: Die Realisierung des ersten Pilotprojektes im Bereich der emissionsfreien Notstromversorgung nur einen Monat nach Bekanntgabe der Zusammenarbeit zwischen SFC und Wolftank unterstreicht, dass sich die jeweiligen Spezialgebiete der beiden Kooperationspartner optimal ergänzen und es offensichtlich einen großen Markt für das gemeinsame Produkt der beiden Unternehmen gibt.

Testbetrieb zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit: Über einen Zeitraum von drei Monaten erfolgt nun zunächst ein Testbetrieb, in dem die Notstromaggregate weiterentwickelt werden sollen. Die Zielsetzung hierbei ist vor allem die Erhöhung der Leistungsfähigkeit, um die Energieversorgung der Schaltzentrale in Trient jederzeit gewährleisten zu können.

Nach erfolgreichem Testbetrieb eröffnet sich ein riesiges Potenzial: Nach der erfolgreichen Umsetzung und der Unterzeichnung der Absichtserklärung zur Umsetzung eines Notstrom-Versorgungssystems in Trient, rechnet Wolftank-Adisa fest damit, zukünftig einen bedeutenden Teil der geplanten Umrüstung des Telekommunikationsunternehmens umsetzen zu können. Mit über 30,5 Millionen Mobil- und 16,4 Millionen Festnetz-Anschlüssen ist TIM der führende Anbieter für Telekommunikation in Italien und verfügt für den Netzbetrieb über mehr als 10.000 Schaltzentralen sowie mehr als 30.000 Funktürme. Die Ausstattung dieser Telekommunikationsinfrastruktur entspräche langfristig einem Auftragsvolumen für Wolftank-Adisa im dreistelligen Millionenbereich. Zudem sollte Wolftank-Adisa mit einem erfolgreich eingeführten Produkt auch vom emissionsfreien Umbau der Notstromversorgung weiterer kritischer Infrastrukturen profitieren (z.B. Krankenhäuser, Militär, etc.). Trotz des riesigen Potenzials lassen wir unsere Prognosen zunächst unverändert und warten den Verlauf des Testbetriebs und den danach avisierten Umfang des Umbaus der Schaltzentralen ab, um hier mehr Visibilität zu erlangen.

Fazit: Die erfolgreiche Umsetzung des Pilotprojektes verdeutlicht nach unserer Ansicht die vielseitigen Erlöspotentiale im Wasserstoffbereich. Es dürfte für Wolftank-Adisa der Start von einer Reihe guter Meldungen sein. Das Marktumfeld in den von Wolftank adressierten Bereichen Wasserstoff und LNG ist derzeit exzellent. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 25,00 Euro.







