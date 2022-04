Quasi aus dem Stand setzte der Deutsche Aktienindex heute zur Rally an. Dass der Markt die 200 Punkte Plus am Nachmittag trotz einer von schlechten Netflix-Zahlen belasteten Wall Street halten konnte, ist zudem ein starkes Signal aus Frankfurt an die zuletzt sehr viel stärkere Börse in New York. Ohne die erneute Enttäuschung des Streaming-Anbieters wäre auch im DAX heute sicherlich noch mehr drin gewesen. So aber standen viele Technologieaktien an der Nasdaq nach der gestrigen Erholung schon wieder ...

