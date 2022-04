(shareribs.com) London 20.04.2022 - Der Goldpreis zeigt sich heute etwas fester und bewegt sich um die Marke von 1.950 USD. Der US-Dollar verliert leicht, bleibt aber angesichts der Aussagen zur US-Geldpolitik unterstützt. Für Gold ging es zuletzt wieder leicht nach unten, nachdem James Bullard von der St. Louis Fed am Montag eine zügigere geldpolitische Straffung in den USA in Aussicht gestellt hat. ...

