DJ Aktien Schweiz schließen gut behauptet - CS schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch verzeichnet. Teilnehmer sagten, die Hoffnung auf eine freundliche US-Berichtssaison habe etwas gestützt und von den negativen Faktoren abgelenkt. Der Ukrainekrieg, die hohe Inflation und die steigenden Zinsen schwelten aber im Hintergrund weiter und lasteten tendenziell auf den Aktienkursen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.310 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 35,45 (zuvor: 37,57) Millionen Aktien.

Für schlechte Stimmung bei den Aktionären der Credit Suisse (CS) sorgte die Gewinnwarnung für das erste Quartal 2022. Grund sind deutlich erhöhte Rückstellungen für Rechtstreitigkeiten. Sie steigen um 600 Millionen Franken. "Da sie damit sprunghaft von bisher 100 auf nun 700 Millionen Franken steigen, dürfte der Markt das so interpretieren, dass Credit Suisse die Wahrscheinlichkeit von Zahlungen aus Rechtstreitigkeiten bisher unterschätzt hatte", kommentiert ein Händler. Für die Aktie ging es 1,5 Prozent nach unten.

Nach Zahlen gaben Zur Rose um 2,2 Prozent nach. Insbesondere das schwächere Deutschland-Geschäft hat belastet. Während das Geschäft in der Schweiz von einer Normalisierung der Covid-19-Lage und steigenden Medikamentenpreisen profitiert habe, hat sich das Umsatzwachstum in Deutschland laut Warburg verlangsamt. Die Analysten sprechen von einem schwierigen Marktumfeld und einem schwächeren Konsumentenvertrauen angesichts des Kriegs in der Ukraine.

Zykliker gehörten zu den gesuchten Werten. So stiegen ABB um 0,9 Prozent und Holcim um 2 Prozent. Die defensiven Pharmariesen wurden verkauft. Novartis und Roche fielen um jeweils 0,8 Prozent.

Straumann tendierten wenig verändert. Die Aktie erfuhr am Mittwoch einen Split im Verhältnis 1:10.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2022 11:38 ET (15:38 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.