Frankfurt, 20. April 2022 - die Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) gibt heute die endgültigen und geprüften Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 bekannt. Der Abschlussprüfer Ernst & Young hat seine erweiterten Prüfungshandlungen vollständig abgeschlossen. Der bereits am 8. März 2022 gemeldete Gesamtumsatz aus fortgeführten Aktivitäten liegt unverändert bei € 215,4 Mio. Der Vorstand hat in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer weitere Risikovorsorge getroffen und Wertanpassungen vorgenommen. Im Rahmen dessen wurde der Goodwill der Helvetic Financial Services (HFS) um insgesamt € 175 Mio. auf € 345 Mio. wertberichtigt. Darüber hinaus hat die Gesellschaft insbesondere für kurzfristige Forderungspositionen eine zusätzliche Risikovorsorge von € 46,0 Mio. gebildet. Dies führte in der Folge zu Abweichungen von den Anfang März veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen 2021. Das bereinigte EBITDA beträgt nun € 43,8 Mio. Das berichtete EBITDA aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten liegt bei € 26,4 Mio. Das bereinigte Konzernergebnis beläuft sich auf € 23,7 Mio., das berichtete Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 2021 auf € -192,8 Mio. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 inklusive des testierten Konzernabschlusses wird am 21. April 2021 veröffentlicht. Meldepflichtiger Kontakt:

