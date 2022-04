DGAP-News: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Jahresbericht/Immobilien

CORESTATE legt uneingeschränktes Testat vor und veröffentlicht Geschäftsbericht 2021



20.04.2022 / 19:32

Corestate legt uneingeschränktes Testat vor und veröffentlicht Geschäftsbericht 2021

Erweiterte Prüfungshandlungen abgeschlossen, Ernst & Young testiert Jahresabschluss ohne Einschränkungen

Vorstand nimmt Wertberichtigungen im Goodwill um € 175 Mio. vor und erhöht Risikovorsorge um € 46 Mio.

Stärkung des Kerngeschäfts, Verschlankung der Gruppenstruktur und Kostenreduktion in Umsetzung

Bilanzielles Eigenkapital bei weit über € 600 Mio.

Schuldenreduktion und Refinanzierung erfolgen planmäßig in 2022

Frankfurt, 20. April 2022 - die Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) gibt heute die endgültigen und geprüften Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 bekannt. Der Abschlussprüfer Ernst & Young hat seine erweiterten Prüfungshandlungen vollständig abgeschlossen. Der bereits am 8. März 2022 gemeldete Gesamtumsatz aus fortgeführten Aktivitäten liegt unverändert bei € 215,4 Mio. Auf der Bewertungsseite hat der Vorstand in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer weitere Risikovorsorge getroffen und Wertanpassungen vorgenommen. Unter konservativer Berücksichtigung der perspektivischen Entwicklung der Fondsvolumina wurde im Rahmen dessen bei der Helvetic Financial Services (HFS) der Goodwill um insgesamt € 175 Mio. auf € 345 Mio. wertberichtigt. Zusätzlich wurde insbesondere für kurzfristige Bilanzpositionen mit kritischen Fälligkeiten eine aufwandswirksame Risikovorsorge in Höhe von insgesamt € 46 Mio. gebildet. Dies führte in der Folge zu Abweichungen von den Anfang März veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen 2021: Das bereinigte EBITDA beträgt nun € 43,8 Mio. Mit Abzug von akquisitions- und transformationsbedingten Einmalbelastungen in Höhe von € 17,4 Mio. liegt das berichtete EBITDA aus fortgeführten Geschäftsaktivitäten bei € 26,4 Mio. Das bereinigte Konzernergebnis beläuft sich auf € 23,7 Mio., das berichtete Konzernergebnis aus fortgeführten Aktivitäten 2021 liegt bei € -192,8 Mio.

CEO Stavros Efremidis kommentiert: "Wir haben noch einige Themen aus der Vergangenheit abzuarbeiten, das ist nicht immer leicht und kostet neben Zeit auch viel Energie. Wichtiger ist jedoch, dass die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt werden. Dazu haben wir jetzt mit hoher Konsequenz Risikopositionen in unserer Bilanz bereinigt. Parallel arbeiten wir mit Hockdruck an der Umsetzung unserer strategischen Agenda, trennen uns von Randaktivitäten, konzentrieren uns auf das Kerngeschäft rund um Immobilieninvestments, vereinfachen und verschlanken interne Strukturen, senken Kosten und positionieren uns Ende des Jahres mit einer frischen starken Marke neu bei unseren Kunden und Investoren."

Efremidis ergänzt: "Die buchhalterischen Wertanpassungen haben keinen Einfluss auf die zukünftige Leistungsfähigkeit unseres Kerngeschäfts. Aktuell verfügt Corestate jenseits der operativen Ertragskraft über eine sehr belastbare Substanz an Vermögenswerten und Co-Investments von rund € 1,4 Mrd. bei einem bilanziellen Eigenkapital von deutlich über € 600 Mio. Wir werden im laufenden Jahr wie geplant unsere Kapitalstruktur weiter optimieren, deutlich Liquidität freisetzen und unseren Financial Leverage auf 2-3x senken. Das ist die Basis für unsere Refinanzierung. Corestate kann damit zukünftig sein volles Potenzial als attraktiver Wachstums- und Dividendentitel am Markt entfalten."

Mit der Verschiebung der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2021 wird Corestate auch das jährliche Aktionärstreffen, das dieses Jahr noch als rein virtuelle Veranstaltung geplant ist, später als ursprünglich vorgesehen durchführen. Die Hauptversammlung 2022 findet nun am 28. Juni 2022 statt.



Kennzahlen

2021 2020 Veränderung Gesamterlöse € Mio. 245,5 191,4 28,3% Gesamterlöse fortgeführte Aktivitäten € Mio. 215,4 162,0 33,0% EBITDA € Mio. 24,7 16,6 48,8% EBITDA fortgeführte Aktivitäten € Mio. 26,4 16,2 63,2% Bereinigtes EBITDA1 € Mio. 42,1 16,6 153,6% Bereinigtes EBITDA fortgeführte Aktivitäten1 € Mio. 43,8 16,2 170,6% EBITDA Margin % 20,3 10,0 Konzernergebnis € Mio. -200,1 -68,9 Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten € Mio. -192,8 -65,1 Bereinigtes Konzernergebnis2 € Mio. 17,6 -47,5 Bereinigtes Konzernergebnis fortgeführte Aktivitäten2 € Mio. 23,7 -45,4 Ergebnis je Aktie fortgeführte Aktivitäten2 € -6,29 -2,87 Gesamtes Eigenkapital € Mio. 626,2 688,5 Aktienanzahl Mio. 34,2 25,7 Buchwert Eigenkapital je Aktie € 18,31 26,83

1 Bereinigt um Einmalaufwendungen für M&A, Transformations- und Effizienzprogramme

2 Bereinigt um Einmalaufwendungen für Goodwill-Abschreibungen, M&A, Transformations- und Effizienzprogramme sowie Effekte aus latenten Steuern sowie aus Kaufpreisabschreibungen (PPA)



Pressekontakt

Jorge Person

T: +49 69 3535630-136 / M: +49 162 2632369

jorge.person@corestate-capital.com

Investor Relations Kontakt

Dr. Kai Klinger

T: +49 69 3535630-107 / M: +49 152 22755400

ir@corestate-capital.com



Über Corestate Capital Holding S.A. (CORESTATE)

Corestate ist ein Investmentmanager und Co-Investor mit einem verwalteten Vermögen im Kerngeschäft von rund 19 Milliarden Euro. Das Unternehmen versteht sich als Manager der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette und bietet Investoren über seine vollintegrierte Immobilien-Plattform insbesondere die Möglichkeit, in große gesellschaftliche Trends wie Urbanisierung, demographischer Wandel oder Nachhaltigkeit zu investieren, welche die Wohn-, Lebens- und Arbeitswelt langfristig weiter entscheidend beeinflussen werden. Die konsequente Fokussierung auf nachhaltig erfolgreiche Assetklassen ist ein zentraler Eckpunkt der Unternehmensstrategie. Alle Konzepte werden bei Corestate von einer branchenweit einzigartigen ESG-Expertise flankiert. Mit über 800 Experten hält CORESTATE für Kunden und Investoren ein vollumfängliches Service- & Beratungsspektrum aus einer Hand bereit - von der Projektfinanzierung über das Management von Immobilien bis zum Verkauf. Corestate ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und europaweit in 11 Ländern mit Niederlassungen unter anderem in Frankfurt, Wien, Zürich, Paris, Madrid und London als angesehener Geschäftspartner für institutionelle und semi-institutionelle Investoren sowie vermögende Privatanleger tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.corestate-capital.com.

