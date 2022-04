Die Vereinbarung umfasst eine Technologielizenz für Anwendungen in 3-Rad-Elektrofahrzeugen, Hochleistungs-Elektromotorrädern und 4-Rad-Elektrolastkraftwagen im ausgewählten Leistungsbereich.

Die neuartige SRM-Antriebstechnologie von Enedym arbeitet ohne Permanentmagnete oder andere Seltenerdmetalle und bietet neben hoher Leistung und Leistungsdichte auch einen hohen Wirkungsgrad.

Sona Comstar wird exklusiver Hersteller und Verkäufer der SRM-Antriebstechnologien von Enedym für die Zielanwendungen in Indien.

Enedym Inc. ("Enedym"), das Technologieunternehmen, das geschaltete Reluktanzmotoren (SRM) der nächsten Generation sowie elektrische Antriebe und elektrifizierte Antriebsstränge entwickelt, gab heute den Abschluss einer strategischen Partnerschaft mit Sona BLW Precision Forgings Ltd ("Sona Comstar") bekannt, einem weltweit führenden Unternehmen der Automobiltechnologie. Nach dieser Vereinbarung werden Enedym und Sona Comstar SRM-Antriebsplattformen für indische Straßen- und Einsatzbedingungen entwickeln. Zielanwendungen sind 3-wheeler electric vehiclesund2-Rad-Hochleistungsmotorrädermit einer Nennleistung von 10 kW oder mehr sowie 4-Rad-Elektrofahrzeuge für den Gütertransport mit einer Nennleistung von 20 kW oder mehr. Darüber hinaus wird Enedym an Sona Comstar Lizenzen für seine SRM-Technologien zur Herstellung von Antriebsmotoren, Steuerungen und Antriebssträngen für die Zielfahrzeuge ausschließlich für den indischen Markt vergeben. Die Massenproduktion dieser Systeme wird voraussichtlich im Jahr 2023 beginnen.

Elektrische Dreiradfahrzeuge sind in Indien führend bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge. Der entscheidende Katalysator für diese Umstellung ist der Ausbau der Lieferketteninfrastruktur sowohl durch E-Commerce- als auch durch Logistik-Anbieter in Kombination mit der wachsenden Nachfrage seitens der Endkunden. Die Verlagerung hin zu nachhaltiger Mobilität dürfte sich angesichts niedrigerer Betriebskosten und des Wachstums des Online-Handels fortsetzen und einen potenziell großen Markt für Elektroantriebe schaffen.

Dr. Ali Emadi, Gründer, President und CEO von Enedym, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, diese Partnerschaft mit Sona Comstar bekannt geben zu können. Diese Zusammenarbeit wird die Kluft zwischen der Bereitstellung von SRM-Motorentechnologien der nächsten Generation von Enedym, die ohne Seltenerdmetalle auskommen, die Kosten durch fortschrittliche Digitalisierung erheblich senken und eine in ihrer Klasse führende Leistung erzielen, und einem vertrauenswürdigen und äußerst fähigen Partner, Sona Comstar, zur Lieferung hochentwickelter Automobilsysteme und -komponenten an Erstausrüster (OEMs) effektiv schließen. Elektrische Dreiradfahrzeuge stehen bei der Elektrifizierung von Fahrzeugen in Indien ganz vorn, und daher werden unsere gemeinsamen Anstrengungen sowohl in Bezug auf Nachhaltigkeit und Wirkungsgrad als auch auf Kostenreduzierung und Leistungsverbesserungen einen erheblichen Einfluss haben."

Herr Kiran M. Deshmukh, Group CTO von Sona Comstar, kommentierte die Partnerschaft mit den Worten: "Wir freuen sehr, unsere Kooperation mit Enedym bekannt geben zu können. Diese Partnerschaft öffnet uns die Türen zu den Erfindungen, die von Dr. Ali Emadi und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre der McMaster University gemacht und weiterentwickelt wurden. Die neuartigen geschalteten Reluktanzmotoren von Enedym mit fortschrittlicher Geräuschunterdrückung werden uns helfen, hocheffiziente und leistungsstarke magnetlose Motoren für unsere anspruchsvollen Kunden bereitzustellen. Dies ist ein weiterer Schritt, um ökologisch nachhaltige und kosteneffiziente Lösungen für eine schnellere Verbreitung der Elektromobilität in Indien und weltweit anzubieten."

Über Enedym Inc.

Enedym ist ein Technologie-Start-up der McMaster University. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich im McMaster Innovation Park in Hamilton, Ontario, Kanada. Enedym besitzt mehr als 60 Patente und anhängige Patentanmeldungen sowie damit zusammenhängende Erfindungen, die vom Canada Excellence Research Chair in Hybrid Powertrain unter Leitung von Dr. Ali Emadi und seiner Forschungsgruppe am McMaster Automotive Resource Centre der McMaster University entwickelt wurden.

Die Vision von Enedym ist darauf ausgerichtet, die Kosten für elektrische Antriebsmotoren und elektrifizierten Antriebssträngen deutlich zu senken und durch neuartige Elektroantriebs-, Steuerungs- und Digitalisierungstechniken ein neues Paradigma der Elektrifizierung zu schaffen. Enedym hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, durch schrittweise Einführung von Elektromotoren zur Rettung unseres Planeten beizutragen. Weitere Informationen über Enedym finden Sie auf www.enedym.com.

Über Sona BLW Precision Forgings Limited

Sona BLW Precision Forgings Limited (Sona Comstar) ist eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Automobiltechnik. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Gurugram (Indien) wurde 1995 gegründet und hat sich seitdem zu einem globalen Zulieferer entwickelt, der neun Fertigungs- und Montagestandorte in Indien, den USA, Mexiko und China unterhält.

Sona Comstar ist in erster Linie in der Entwicklung, Herstellung und Lieferung von technisch hochentwickelten, unternehmenskritischen Automobilsystemen und -komponenten für Automobil-OEMs tätig. Sona Comstar ist ein führender Anbieter auf dem schnell wachsenden globalen Markt für Elektrofahrzeuge (EVs). Das Unternehmen verfügt über starke F&E-, Engineering- und Technologiekompetenzen im Präzisionsschmieden, bei mechanischen und elektrischen Systemen sowie in der Entwicklung von Basis- und Anwendungssoftware. Es ist nach Regionen, Produkten, Fahrzeugsegmenten und Kunden diversifiziert.

Die Aktien von Sona Comstar sind an der BSE Ltd (BSE) (Code: SONACOMS/543300) und an der National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) (Symbol: SONACOMS) notiert. Weitere Informationen über Sona Comstar finden Sie auf www.sonacomstar.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220420005215/de/

Contacts:

Kontakt für Enedym:

Kent Place Communications

Melissa Sheer

917-690-2199

melissa@kentplacellc.com

Kontakte für Sona Comstar:

Sona BLW Precision Forgings Ltd

Premanjali Singh

E-Mail: premanjali.singh@sonacomstar.com

Concept PR (Press Relations Advisors)

Ameya Gore Shantasree

Tel.: 91 97692 51999/ 91 96546 31259

E-Mail: ameya@conceptpr.com shantasree@conceptpr.com