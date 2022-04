Regelrecht bluten müssen heute Standard Lithium-Aktionäre. Die Aktie büßt nämlich rund drei Prozent ein. Durch diesen Abschlag liegt der Wert bei nur noch 6,91 USD. Sehen wir hier nun Kaufkurse oder den Anfang vom Ende?

Geschenk für chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine lässt die Energiepreise in die Höhe schießen. Das ist DIE große Chance für Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Standard Lithium der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Standard Lithium-Analyse einfach hier klicken.

Die Bullen sollten jetzt erst einmal in Deckung gehen. Denn bis zur nächsten wichtigen Haltezone fehlt nicht mehr viel. Schließlich genügt ein weiterer Rutsch von rund drei Prozent, um das aktuelle 4-Wochen-Tief zu unterbieten. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 6,72 USD in den Weg. Es herrscht also Thriller-Atmosphäre.

Der 200-Tage-Durchschnitt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...