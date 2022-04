Der Anbieter für moderne "Business Intelligence"-Analysen intensiviert seine Beziehung zu AWS, um den gemeinsamen Vertrieb und den gegenseitigen Kundenerfolg zu fördern

AWS SUMMIT 2022 Pyramid Analytics, ein weltweit führender Anbieter von zukunftsweisenden Geschäftsanalysen für Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) vertieft, indem es dem AWS ISV Accelerate Program beitritt, einem Co-Selling-Programm für zugelassene unabhängige Softwareanbieter (Independent Software Vendors, ISVs), die auf AWS laufen oder in AWS integriert sind. Im Rahmen dieses Programms können Pyramid und AWS gemeinsam Ressourcen für Kunden und Partner bereitstellen, um die Einführung der Pyramid Decision Intelligence Platform auf globaler Ebene voranzutreiben und so mehr Unternehmen zu einer kürzeren Wertschöpfungszeit (Time to Value) zu verhelfen.

Wichtige Punkte:

Das "AWS ISV Accelerate Program" stellt Pyramid Analytics gezielten Co-Selling-Support sowie Ressourcen zur Verkaufsförderung zur Verfügung, wozu der priorisierte Zugang zu Millionen aktiver AWS-Kunden über AWS-Außendienstmitarbeiter auf der ganzen Welt gehört.

Durch die Teilnahme am Programm wird der Einkauf für die Kunden rationalisiert, indem sie Zugang zu erweiterter technischer Expertise und optimierter Beschaffung und Abrechnung erhalten, um bessere Ergebnisse zu erzielen und die Kosten zu reduzieren.

Die Ausführung von Pyramid Analytics Decision Intelligence auf AWS schafft eine zuverlässige, skalierbare Business-Intelligence-Lösung.

Unternehmen können die Plattform über den AWS Marketplace als Pay-as-you-go-Angebot (PAYG) beziehen und haben die Option, AWS-EDV-Ressourcen zu nutzen, um zusätzliche Kostenvorteile zu erzielen.

Die Decision Intelligence Platform von Pyramid Analytics wurde anhand der AWS Foundational Technical Review (FTR) validiert, wodurch sichergestellt wird, dass die Software die von AWS festgelegten Best Practices erfüllt. Pyramid Analytics kann nahtlos mit AWS- und Cloud-Datenquellen integriert werden, darunter Amazon Redshift, Amazon Relational Database Service (Amazon RDS), Amazon EMR, Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Athena, SAP HANA, SAP BW4/HANA, Exasol, Snowflake, Databricks und viele mehr. Die Pyramid Platform wird von Unternehmen weltweit eingesetzt, um Daten aus jeglichen Quellen zu konsolidieren und den Mitarbeitern Erkenntnisse an die Hand zu geben, die ihnen helfen, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.

Vollständige, einheitliche Entscheidungsintelligenz

Die Pyramic Decision Intelligence Platform vereint Datenaufbereitung, Business Analytics und Datenwissenschaft in einer einzigen, integrierten Plattform. Dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Nutzung verschiedener Tools und die damit verbundenen Lizenzkosten sowie die Komplexität der Administration. Niedrigere Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO), schnelle Einführung, schneller und direkter Zugriff auf alle verfügbaren Daten sowie branchenführende Benutzerakzeptanz bedeuten eine schnellere Wertschöpfung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kann vor Ort, in einer privaten oder öffentlichen Cloud bereitgestellt, in andere Apps eingebettet oder über Managed Services Provider (MSP) bereitgestellt werden.

Zitate

Dave Henry, Senior Vice President of Strategic Alliances bei Pyramid Analytics: "Pyramid und AWS verbindet eine kundenorientierte Kultur und synergetische Visionen für Innovationen auf dem Markt für Decision Intelligence. Wir freuen uns, unsere Beziehung zu AWS im Rahmen des "AWS ISV Accelerate Program" zu intensivieren, um mehr globalen Kunden zu helfen, ihr Wachstum anzukurbeln und mit Pyramid Analytics erfolgreiche Geschäftsstrategien zu entwickeln. Diese Entwicklung bestärkt uns auch in unserem Engagement, unseren Kunden Cloud-Optionen und -Support bereitzustellen."

Über Pyramid Analytics

Pyramid ist der nächste Schritt in der Analytik. Unsere vereinheitlichte Decision Intelligence Platform liefert Erkenntnisse für alle, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Sie bietet direkten Zugriff auf alle Daten, ermöglicht geregelten Self-Service für jede Person und erfüllt alle Analyseanforderungen in einer No-Code-Umgebung. Die Pyramid Decision Intelligence Platform kombiniert auf einzigartige Weise Datenaufbereitung, Geschäftsanalytik und Datenwissenschaft in einer einzigen Umgebung mit KI-Anleitung, wodurch Kosten und Komplexität reduziert und gleichzeitig Wachstum und Innovation vorangetrieben werden. Die Pyramid Platform ermöglicht einen strategischen, unternehmensweiten Ansatz für Business Intelligence und Analytik, von einfach bis anspruchsvoll. Vereinbaren Sie einen Termin für eine Vorführung.

Pyramid Analytics ist in Amsterdam eingetragen und hat regionale Hauptsitze in globalen Innovations- und Geschäftszentren, darunter London, New York und Tel Aviv. Unser Team ist auf der ganzen Welt zu Hause, denn geografische Herkunft sollte keine Barriere für Talente und Chancen sein. Zu den Investoren gehören Jerusalem Venture Partners (JVP), Sequoia Capital und Viola Growth. Weitere Informationen finden Sie unter Pyramid Analytics.

